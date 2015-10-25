"Я уже выслал конвои": актер Ефремов высмеял помощь России боевикам, опубликовано видео

Российский актер Михаил Ефремов прочитал стихотворение "А в Кремле зазвонил телефон", которое высмеивает вмешательство России в сирийский конфликт и ее помощь боевикам Донбасса.

Об этом пишет ZN.UA.

Издание уточнило, что автором произведения является поэт Андрей Орлов, известным под псевдонимом Орлуша (написано по мотивам произведения Корнея Чуковского "Телефон").

"Спасите, спасите нас! Кто говорит? Донбасс! Мой позывной — "Дикобраз". Я понял, я слушаю Вас, кончайте там визги и вои, я Вам уже выслал конвои", — говорится в стихотворении.

Напомним, ранее Михаил Ефремов презентовал общественности свое очередное творение — музыкальную композицию "До свиданья, наш ласковый Вова". Ознакомиться с композицией можно здесь.

Фото: facebook.com/michael.efremov, видео: Murzik News

