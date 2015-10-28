Хореограф Андрей Царь и певица YanaKlim: Украина — отличный плацдарм для новой музыки без "динозавров"

На сайте "Главред" состоялся чат с хореографом, режиссером-постановщиком Андреем Царем и певицей YanaKlim, которые сейчас работают в тандеме и уже представили свой дуэтный трек "Герой", посвященный нынешним трагическим событиям в Украине. Общаясь с читателями, артисты рассказали, останавливают ли их рамки "формата" при создании совместных работ, как сегодня работается в непростых финансовых и политических условиях, как они относятся к украинским артистам, которые продолжают ездить в Россию, и почему готовы выступить там сами, а также в чем заключается миссия артиста.

Представляем стенограмму чата с Андреем Царем и YanaKlim.

Smilik: На чем вам сейчас чаще всего приходится экономить, или кризис обходит вас стороной?

Андрей Царь: Сказать, что кризис обходит нас стороной, нельзя. Он коснулся и нас. Не то, чтобы мы экономим в профессиональной деятельности... Мы, к примеру, стараемся сотрудничать с музыкантами бартером. Это своего рода экономия на взаимовыгодных условиях.

YanaKlim: Лично мне приходится экономить на путешествиях, а раньше я больше ездила по странам.

Serj:Вдохновляют ли вас события сегодняшнего дня на новые работы? Имею в виду в жизни страны, общества...

Андрей Царь: Конечно, они вдохновляют в позитивном ключе. Украина сейчас — это хорошая площадка для нового. Не только в политическом и общественном, но и музыкальном пространстве. Есть возможность выпускать новую музыку, открывать новых артистов. Украина долго стояла на старых титанах, и сейчас наша страна — это отличный плацдарм для новой музыки и нового творчества.

YanaKlim:Потихоньку исчезают границы, и, скорее всего, слово "формат". Сейчас не то, чтобы проще, но есть возможность новым артистам заявить о себе своей музыкой.

Андрей Царь: То есть это уже не та музыка, которая надиктована "динозаврами", что сидят в медиа-пространстве.

Serj: Если говорить исключительно об украинских артистах, их творчестве, стиле, музыке, то, на ваш взгляд, чего во всем этом не хватает? Может, каких-то направлений, качества или вкуса?

Андрей Царь: В принципе, нашим артистам всего хватает. Пусть не все сразу выходит гладко, но им хватает стремления к успеху. Ведь творчество — это беспрерывный поиск. Единственное, что следует признать, что порой не хватает поддержки тех людей и структур, что находятся у руля в шоу-бизнесе. Не всегда они резонируют с молодыми артистами, говоря им: "Это — не формат. Сделайте проще".

Но мир Интернета широк, и есть возможность слушать западную музыку. Мы ведь часто говорим, мол, какая крутая музыка на Западе, и какая попса у нас. Но сейчас и у нас много артистов с западной музыкой, с модной музыкой, которая не похожа на то, что было ранее.

YanaKlim:Согласна с Андреем. Не хватает только времени, чтобы ухо людей привыкло к новому звучанию.

Serj: Как вам работается сейчас, во время войны и финансового кризиса, как это ударило по вам — стало меньше выступлений, скромнее гонорары, меньше желающих и имеющих материальную возможность развлекаться в экономически непростой период?

Андрей Царь: Поскольку мы — новый проект, у нас не было корпоративных мероприятий. Были только открытые. У нас пока не наработано достаточное количество материала, с которым можно выходить. Пока что у нас лишь несколько композиций, которые мы презентуем на открытых мероприятиях. В целом, мы стараемся не обращать внимания на войну — и так много внимания уделяется этой теме.

YanaKlim:В нашей ситуации без музыки было бы печально. Люди хотят отдыхать, всегда рады видеть и слышать любимых артистов.

Yaroslavna:В одному з останніх інтерв'ю Олена Мозгова сказала таку фразу: "Якщо ти публічна людина і висловлюєш свою підтримку Росії разом з її політикою, то ти — мій особистий ворог. Якщо ви підтримуєте тих, хто вбиває наших солдатів, то не можете бути мені друзями. Точно так само не можете бути адекватними громадянами своєї країни". А як ви ставитеся до таких людей, про яких говорить пані Олена? Вони стають для вас одразу ворогами?

Андрей Царь: Конечно, мы не можем молча и спокойно смотреть, как убивают наших ребят. Это — своего рода геноцид. Мы уделяем внимание чему угодно, но не самим себе. А наш враг — внутри страны, это нужно признать и что-то с этим делать. (Имею в виду власть, псевдопатриотов и тех, кто "выезжает" на крови, которую пролили герои.)

Я не общаюсь много на политические темы. Не могу сказать, что в моем кругу много людей, поддерживающих Россию, — таких людей нет. Все — за Украину, за мир.

Ребят, давайте включим здравый смысл и посмотрим на реальные вещи, а не кричащие лозунги: в стране очень много нездорового патриотизма.

Что касается публичных людей, артистов — не буду вдаваться в подробности и называть имена, но скажу так: те, кто хают артистов (а это ряд политиков и так называемых композиторов и продюсеров), прежде чем осуждать, пусть посмотрят на то, что данные артисты сделали для страны. Я больше, чем уверен, что они сделали гораздо больше, чем те, кто их хает. Это очевидный факт.

Yaroslavna: Чи відчутна і актуальна для вас проблема "формату"? Чи вам легко вписуватися в ті рамки, які існують на ТБ і радіо, і ваш продукт охоче беруть?

Андрей Царь: Проблема очень ощутима. Хотя это не проблема, а, скорее, рамки. Создавая свою музыку, мы знали и понимали, что нас ждет. Но это нас не останавливает. Мы стараемся находить компромиссы, чтобы не потерять идею, с которой начали заниматься творчеством, и слышать те пожелания, которые высказывают радийщики и телевизионщики.

А что касается ротации на радио или ТВ — скорее нет, чем да.

YanaKlim:На каждый продукт есть свой покупатель. Потому не зависимо от ротаций, хорошую и качественную музыку услышат и найдут, и у тебя будет своя аудитория в любом случае.

Figaro: 1. Какие самые нелепые или смешные истории выдумывала о каждом из вас "желтая пресса"? 2. Комфортно ли вам творить и работать сейчас, во время российско-украинской войны, которая отражается в том числе и на культурной сфере, когда артисты находятся под особым вниманием общественности и подвергаются жесткой критике и осуждению, едва съездят в Россию или Крым? Вам сложно балансировать, дабы не началась опала, или даже мыслей не возникает съездить в РФ?

Андрей Царь: Про меня было точно что-то в "желтой прессе", но что — не помню. Однако помню, что смеялся сам.

YanaKlim:Мне было смешно, когда мне приписали роман с Рэем Хортоном.

Андрей Царь: Нам в любом случае комфортно. Это не касается российско-украинской войны. Мы пока что никуда не ездим.

Но если говорить глобально, то не впутывайте артистов в политику! Миссия артиста — нести мир во всем мире (с помощью музыки). Как, кстати, и задача любого политика. У нас же пока они меряются словами, а не поступками. Рыба гниет с головы, потому вначале нужно отвечать за свои поступки, а потом уже кого-то осуждать.

Я в любом случае езжу в Россию и буду ездить как хореограф и режиссер-постановщик. Я это делаю уже семь лет. То, что меня связывает с российскими коллегами, — творчество. О войне и конфликте мы не разговариваем.

YanaKlim: Если бы меня пригласили на концерт в Россию, я бы согласилась, потому что артист работает со слушателем, не важно — с русским или украинским. Артист открыт сердцем слушателю.

Андрей Царь: У нас не война Украины и России, а война престолов, в которую, к сожалению, впутаны и люди творческой сферы. Россия — это ведь не только лишь политики. Лично у меня в России есть много хороших знакомых, которые продолжают любить Украину. Наверное, кому-то это выгодно: кто-то из культурных деятелей на фоне давления на артистов просто пытается пиариться, но при этом всем фактически не предлагает альтернативы.

Asia: Какие способы пиара и продвижения ваших имен как артистов для вас приемлемы, какие — наоборот, табу? И еще вопрос к Яне. Сложно ли вам, как начинающему, не раскрученному исполнителю пробиваться на большую сцену и отвоевывать свое место и аудиторию в украинском шоу-бизнесе?

YanaKlim:Я бы хотела, чтобы меня больше ассоциировали с музыкой, чтобы не выдумывали лживые кричащие новости, что будут светиться на таблоидах и в соцсетях. То есть для меня приемлемо все, что связано с моим творчеством.

Андрей Царь: Мы — против надуманных историй ради пиара. Хотели бы, чтобы зритель видел нас такими, как мы есть — без фанфар или выдуманных историй.

YanaKlim:Я пока не ощутила сложности. Моя задача состоит в том, чтобы делать то, что нравится, и то, что люблю. Таким образом, я показываю свой вкус, показываю себя с помощью музыки, которую мы с Андреем делаем. Определенная аудитория у меня уже есть. Надеюсь, что мои поклонники поддержат и новый проект. На самом деле, это большой процесс...

Андрей Царь:... в котором самое главное — набраться терпения. Ведь процесс становления артиста в шоу-бизнесе, как показывает опыт, занимает около пяти лет. И эти пять лет очень непростые.

Valentyna:Андрію, чи спілкуєтеся ви із вашою донькою, як виховуєте, які людські якості й погляди на життя хатіли б їй прищепити? Хотіли б, аби вона пішла вашим шляхом, чи ви бажали б для неї більш практичної спеціальності та заняття по життю?

Андрей Царь:Общаемся ежедневно. Стараюсь воспитывать ее открытым человеком. Что касается человеческих качеств, она будет сама проходить свой путь, а мы, как родители, будем направлять. Хочется, чтобы она сама училась и определялась в процессе становления. Мы не будем говорить ей, что думать, и кем она должна быть. Единственное, что скажу дочери: "Ты должна быть хорошим человеком, что бы ни случилось". В любом случае, у нее свой путь, который выберет она сама, а наша задача — максимально показать ей мир, во всех его перспективах.

Marisha: Андрей, вопрос — к вам. Вы были знакомы и сотрудничали с Жанной Фриске. Расскажите о ней, как работалось с Жанной, что больше всего запомнилось? Второй вопрос: сотрудничаете ли вы еще с кем-то из российских звезд? Спасибо.

Андрей Царь:Хочу сказать о Жанне, как о безумно искреннем, трудолюбивом и открытом человеке и артисте. Больше всего мне запомнилось в процессе работы то, что она — человек, который во время съемочного процесса одновременно был руководителем творческого процесса, главным героем и генератором идей. Она — отличный импровизатор.

Сотрудничаю ли я с кем-то из российских звезд? Да, сотрудничаю. Работая на российском рынке на различных премиях, сотрудничал с Филиппом Киркоровым, Сати Казановой, Нюшей, Дайнеко, группой "Фабрика", даже с Кобзоном (делал для него номер). Это не весь список, чему очень рад — для меня это, в первую очередь, бесценный опыт.

Lidiia: Андрей, у вас интересная фамилия. Знаете ли ее историю?

Андрей Царь:Царь — это творческий псевдоним. А моя фамилия — Левандовский. Не знаю ее историю, но чувствую силу.

Наталья Червоненко:Какие новинки вы готовите для почитателей вашего творчества? Какой следующий трек будет, когда ожидать?

YanaKlim:Сегодня мы презентуем свой новый трек "Герой", в котором можно услышать и меня, и Андрея.

Андрей Царь:Мы готовим интересный материал. Пока что не будем говорить, что именно. Обо всем будете узнавать в процессе.

Наталья Червоненко: Знаю, что вы занимаетесь духовными практиками и давно являетесь вегетарианцами. Скажите, как вы к этому пришли? Поменялось ли что-то в вашей жизни после смены образа жизни и мышления?

YanaKlim:Я практикую йогу и цигун уже четыре года. Вегетарианкой я стала года два назад. Это, скорее всего, результат практик, в которых появляется уважение ко всему живому.

Андрей Царь:Для меня вегетарианство и духовные практики — это, прежде всего, духовный рост и осознанность в процессе жизни. Вегетарианцем я являюсь уже восемь лет. Пришел к этому с помощью одной мысли: все, что имело право на жизнь, не должно быть съедено или уничтожено. А у человека физиологическое строение (зубы, длина кишок и т.д.) — точь-в-точь как у травоядных.

YanaKlim: Многие люди думают, что с практикующими происходит магия, внезапно их перестают преследовать проблемы, все становится хорошо. Нет. У практикующего изменяется взгляд на жизненные ситуации, поэтому жить становится проще.

Андрей Царь:Для меня это очень интимная тема и говорить об этом вкратце не хотелось бы, дабы не оставить кучу недосказанного в ответе. Надеюсь, как-то уделим именно этому вопросу больше внимания, потому что он интересный и актуальный.

Svetlana Sokolova: Друзья на работе — это хорошо или плохо? Как не переходить грань личных и рабочих отношений?

Андрей Царь:У медали — две стороны. Хорошо — потому что друг всегда поддержит. Плохо — потому что отсутствует чувство такта, личное мешает работе или наоборот.

YanaKlim: Я считаю, что на работе нужно быть командой, а дружба должна оставаться за пределами рабочего процесса, тогда одно другому мешать не будет.

Андрей Царь:Не перейти не получится. Лучше всего договариваться "на берегу", понимая, что такое может быть, и не относиться к этому слишком серьезно. А если не получается, то молча расходиться, дабы не усугублять.

Svetlana Sokolova: Яна, не боитесь ли вы, что прошлое с группой "Дилайс" не будет давать двигаться дальше? Все-таки группа существовала очень давно, и вас с Наташей воспринимают как единое целое.

YanaKlim: Нет, не боюсь: тот материал, с которым я сейчас работаю, — совершенно другое, новое. Я считаю, что это мое продолжение и развитие. Поэтому нельзя сравнивать то, что было до, и то, что есть сейчас. Все равно в группе каждая из нас была очень индивидуальна, потому не думаю, что мы — одно целое. Мы — разные. Сейчас я показываю, что есть я, а Наташа параллельно показывает, что есть она.

Nataliia Azarenkova:Андрей, какой тип характера у вас? Что может вывести из себя, а что, наоборот, успокоить?

Андрей Царь:Спокойствие и молчание.

Вокруг много различных ситуаций, и я считаю, что научился реагировать или не реагировать — все зависит от ситуации. Если взять глобально, то я сам себя вывожу и сам себя успокаиваю.

Nastyha Burlyga: Вас можно назвать трудоголиками? Как думаете, фанатизм уместен в работе?

Андрей Царь:Меня называют трудоголиком, хотя я себя таковым не считаю. Фанатизм уместен, но всегда рядом должен находиться человек, который сможет тебя вовремя остановить.

YanaKlim:Я — перфекционист, поэтому по отношению к себе у меня всегда позиция "недо…", всегда кажется, что могу сделать больше.

Nataliia Azarenkova: Андрей, почему вы решили вернуться в амплуа певца? Помнится, после презентации вашего трека, вы заявляли, что это не ваше.

Андрей Царь:Я не вернулся "в амплуа певца" — я продолжил работу с музыкой. Поет Яна. Да, петь — это не мое. Но стихи на музыку читать люблю. В принципе, я появился с композицией, в которой нет пения, но есть мелодекламация.

Анна Иваненко: Ребята, есть ли в планах съемки клипа?

Андрей Царь:Да, есть. И очень скоро.

Анна Иваненко: Яна, прекрасно выглядите! Расскажите о своих секретах красоты. Сколько времени уделяете спортивным нагрузкам?

YanaKlim:Я занимаюсь йогой практически ежедневно. Но бывают периоды, когда на это нет времени. Для меня залог хорошего внешнего вида — качественный сон, правильное питание, а главное — хорошее настроение. Если ты улыбаешься изнутри, то внешне это видно.

Анна Иваненко:Расскажите о том, как создавался трек "Герой"? Что вдохновило на его написание? Сколько времени в день у вас уходит на работу и сколько на отдых?

Андрей Царь:"Герой" создавался очень тихо, спокойно и закрыто. Написанию тексту способствовало наблюдение за тем, что происходило в стране... Как появлялись новые герои — настоящие, вымышленные и самодуры, к сожалению, которых было не меньше, чем настоящих. Как раз наблюдая за настоящими поступками, я и написал эти стихи. Потому что эти поступки достойны называться героическими. О них я говорить не буду.

Почти весь день идет работа над проектом, вперемешку с текущими делами.

YanaKlim:Я бы не назвала свое творчество работой, поскольку для меня это приятный процесс. Бывают дни, когда сутками сидишь над какой-то задачей. А бывает, что есть время отдохнуть, полежать, поспать.

Inna Korzh: Яна, кто для тебя идеал в профессии? Кто из коллег тебя вдохновляет?

YanaKlim: Не знаю даже, у меня нет идеалов. Есть личности, которые мне нравятся своей харизмой и внутренней силой. Но для себя я идеалов не определяла, потому что считаю, что каждый из нас должен открывать себя же, потому что человек индивидуален по своей природе. А вдохновляюсь я западной музыкой.

Фото Владислава Мусиенко