Порошенко поддержал идею награждения Кузьмы "Скрябина" орденом "За заслуги"

Президент Украины Петр Порошенко поддержал награждение украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) орденом "За заслуги" І степени (посмертно).

Об этом говорится в ответе Президента на электронную петицию №22/002933-еп, в которой предлагалось присвоить Скрябину звание народного артиста Украины, пишет РБК Украина.

"Следует отметить, что согласно пункта 7 Положения о почетных званиях Украины, утвержденного Указом Президента Украины "О почетных званиях Украины" от 29 июня 2001 года № 476, присвоения почетного звания посмертно не производится",— пояснил Порошенко.

При этом Порошенко сообщил, что поддержал предложение Комиссии государственных наград и геральдики о награждении Скрябина орденом "За заслуги" І степени.

"Одновременно, учитывая его значительный взнос в развитие украинской культурыи обогащение отечественного музыкального искусства, я поддержал предложение Комиссии государственных наград и геральдики о награждении Андрея Кузьменко орденом "За заслуги" І степени (посмертно)", — говорится в ответе на петицию.

12 октября электронная петиция к Президенту Украины Петру Порошенко с требованием присвоить певцу Андрею Кузьменко ("Скрябин") звание народного артиста Украины набрала более 25 тыс. подписей.

Напомним, издательство "Фолио" подготовило третью книгу известного артиста Андрея Кузьменко "Я, Шонік і Шпіцберген". В нее вошли ранее неопубликованная повесть и стихотворения Кузьмы Скрябина за последние десять лет.