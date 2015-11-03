Автор Гарри Поттера работает над новой детской книгой

Автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что работает над новой детской книгой.

Писательница собирается ее выпустить когда-нибудь под своим именем, пишет Korrespondent.

С момента выхода последней книги о Гарри Поттере в 2007 году Роулинг издавала детективные романы под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

"Я не смогу дать вам конкретную дату, потому что занята и пишу сценарий. Но я, безусловно, буду писать романы под (брендом) Дж. К. Роулинг. Я написала часть детской книги, которая мне реально нравится. Я определенно завершу ее. У меня есть идеи и для взрослых книг", — рассказала британская писательница на радио Би-би-си.

Она добавила, что ее кризис среднего возраста — боязнь умереть до написания всех этих вещей.

Напомним, британский телеканал Sky Movies обладающий эксклюзивными правами на трансляцию всех частей о Гарри Поттере, будет переименован в Sky Movies Harry Potter.