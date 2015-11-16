Поэт Андрей Орлов: "Я русский забыл бы уже потому, что им разговаривал Путин"

Известный российский оппозиционный поэт Андрей Орлов ассоциирует себя с Украиной больше, чем с Россией.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня" накануне своего приезда в Украину.

Орлов заявил: "В данный момент я намного больше себя ассоциирую с Украиной, как с государством, нежели с Россией. Полтора года назад я написал:

А после Донбасса и наших в Крыму

Вопрос оголяю до сути:

Я русский забыл бы уже потому,

Что им разговаривал Путин".

Орлов признался, что далеко не все в России поддерживают нынешнею российскую власть. "Сегодня я дистанциирован от того, что творит официальная власть моей страны еще на порядок больше. Так же, как и я, в разговоре очень многие мои друзья говорят, что по политическим и жизненным убеждениям считают себя украинцами".

Также оппозиционный поэт не исключает возможности эмиграции в другую страну, в случае, если ему станет не комфортно жить в России. "Я много времени провожу за границей, не только в Украине, хоть в вашей стране я действительно бываю часто. Вынужденная эмиграция возможна у любого человека, если в родной стране ему становится невозможно дальше жить. Конечно, если мне начнут угрожать, я поеду туда, где мне не будут угрожать. Это не физический страх, а вполне естественное желание жить в безопасности. Никто не хочет получить несколько пуль в спину, как Борис Немцов".

Напомним, дочь Немцова рассказала об "утечке мозгов" из России.