Влади продала стихотворение Высоцкого за 200 тысяч

Вдова советского и российского поэта, барда и актера Владимира Высоцкого Марина Влади продала вещи и фотографии, связанные с супругом, на торгах парижского аукционного дома Drouout.

Стихотворение, написанное на билете парижского метро 11 июня 1980 года, было продано на французском аукционе Drouout за €200 тыс., хотя изначально оценивалось в €10–15 тыс.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", посмертная маска Высоцкого была продана за 55 тыс. евро. Черновик последнего стихотворения поэта, посвященного Влади, стал самым дорогим лотом аукциона: он ушел с молотка за 200 тыс. евро. Стих был и написан на билете парижского метро 11 июня 1980 года.

Среди других лотов, связанных с именем Высоцкого, – несколько совместных фото с Влади, а также серия из четырех портретов барда, сделанная Валерием Плотниковым в 1975 году.

На сайте Drouout сообщается, что изначально маска оценивалась 30–50 тыс.евро, стихотворение – в 10–15 тыс.

Напонмим, Марина Влади продала посмертную маску Высоцкого за 55 тысяч евро.