Умер известный режиссер Эльдар Рязанов

В Москве на 89-м году жизни скончался известный режиссер, создатель одного из многих полюбившихся зрителям фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" — Эльдар Рязанов.

Об этом сообщил его внук Дмитрий Трояновский, пишет РИА Новости.

Его не стало", — сказал он.

За последний год Рязанова неоднократно госпитализировали.

В ноябре минувшего года режиссер был госпитализирован в НИИ имени Бурденко в тяжелом состоянии, откуда был выписан в январе 2015 года.

В августе 2015 года он попал в больницу в центр Бакулева. Сообщалось, что у него был инфаркт, но родственники опровергли эту информацию.

В сентябре и октябре Рязанов проходил плановое лечение.

21 ноября появилось сообщение, что Рязанов снова госпитализирован для обследования в одну из московских клиник.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер.

Эльдар Рязанов снял около 30 фильмов, которые стали классикой советского кино. Его самые знаменитые фильмы — "Карнавальная ночь","Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Вокзал для двоих".