Рязанов поддерживал Украину: 10 лучших цитат режиссера о русской нацидее, Путине и наркотиках

30 ноября 2015, 07:53

Рязанов вместе с женой были одними из артистов, которые выступили против аннексии Крыма и поддержали Украину.

Эльдар Рязанов

Известный режиссер Эльдар Рязанов, который скончался 30 ноября в Москве, не поддерживал действия российских властей по отношению к Украине.

Эльдар Рязанов в марте 2014 года вместе со своей супругой Эммой Абдуллинной были одними из артистов, которые выступили против аннексии Крыма Россией и поставили свои подписи в поддержку Украины, пишет ТСН

В июле этого года Министерство культуры Украины инициировало создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, которые поддержали Украину. В первую редакцию этого списка среди прочих вошел и Эльдар Рязанов.

Предлагаем вспомнить 10 цитат культового режиссера Рязанова о русской национальной идее, Путине и наркотиках

1. "Русские, если почитать фольклор, всегда хотели получить все, сразу и много и при этом не работать. Русские сказки — это и есть, к сожалению, национальная идея. Менталитет, который, мягко сказать, симпатии не вызывает. Лучшие люди в России всегда существуют вопреки ему".

2. "Я не верю в Бога, потому что в то время верить в него нельзя было. Я родился в 27-м году, когда сносили церкви, расстреливали богослужителей. Я никогда не верил, но всегда с уважением относился к верующим, ну, кроме тех, кто обманывает с помощью веры".

3. "Я в свое время тоже снимал фильмы, где действие происходило на помойке. Это были "Небеса обетованные". А сейчас все на помойке, и люди, которые действуют там, тоже помоечные. Понимаете, они такие забытые понятия, как честь, совесть, благородство вообще, искренность, нежность - это все забыто. Потому что это какие-то ужас питекантропы, которых невозможно вообще смотреть, не хочется".

4. "Я очень многие поступки Ельцина одобряю. Но единственное, что я не могу ему простить, это то, что он назначил такого преемника..., который, во-первых, просто поднял опять, так сказать, то, что было отодвинуто историей — слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные, злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных и так далее, и так далее. Вот, чего я простить ему не могу, к сожалению".

5. "Жить бы мне

В такой стране,

Чтобы ей гордиться.

Только мне

В большом говне

Довелось родиться.

Не помог России Бог,

Царь или республика,

Наш народ

Ворует, пьет,

Гадит из-за рублика.

Обмануть, Предать, надуть,

Обокрасть - как славно-то?

Страшен путь

Во мрак и жуть,

Родина державная.

Сколько лет

Все нет и нет

Жизни человеческой.

Мчат года...

Всегда беда

Над тобой, Отечество".

6. "Как много песен о любви к Отчизне!

Певцы со всех экранов и эстрад,

что, мол, для Родины не пожалеют жизни,

через динамики на всю страну кричат.

А я б о том, что глубоко интимно,

не декламировал, не пел бы, не орал.

Когда о сокровенном пишут гимны,

похоже, наживают капитал".

7. "Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме (супруга Рязанова Эмма Абайдуллина, — ред.). Всегда в жизни нужно находить хотя бы какой-то смысл. И я такой человек — могу долго хандрить. В последней главе своей книги я написал про нас с Эммой такую фразу: "Мы с ней, как лошади, которые кладут головы одна на холку другой". И мне нечего к этому добавить. Она мне часто говорит: "Ты, главное, за меня держись". Вот я и держусь...".

8. "В мои годы сердечная лирика?

Ничего нет смешней и опасней

Лучше с тонкой улыбкой сатирика

Сочинять ядовитые басни

Не давать над собой насмехаться,

Тайники схоронить в неизвестность...

И о чувствах своих отмолчаться,

Понимая всю их неуместность...".

9. "Когда я снимаю фильмы, мне просто некогда болеть. Как только фильм кончается, болезнь и хвороба начинает выползать из всех щелей. Поэтому для меня — это рецепт только для меня - мне надо все время работать".

10. "Я никогда не пробовал наркотики, но читал про это много. Кино пострашнее любого наркотика. Человек, попробовавший кино, добровольно не уходит, есть только единичные случаи".

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