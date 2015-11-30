Режиссера Эльдара Рязанова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Об этом РИА Новостям сообщил его внук Дмитрий Трояновский. "Дедушку похоронят на Новодевичьем кладбище", — сказал Трояновский.

В киноклубе "Эльдар" сообщили, что похороны режиссера пройдут 3 декабря.

Режиссер Эльдар Рязанов скончался на 89-м году жизни. За последний год Рязанова неоднократно госпитализировали. В ноябре минувшего года режиссер был госпитализирован в НИИ имени Бурденко в тяжелом состоянии, откуда был выписан в январе 2015 года.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других.

Напомним, причиной смерти знаменитого 88-летнего режиссера Эльдара Рязанова стала острая сердечная недостаточность.