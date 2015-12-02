Украина и Литва подписали программу культурного сотрудничества

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Литву, на заседании Совета президентов Литвы и Украины была подписана программа культурного сотрудничества между двумя странами в 2016-2020 годах.

Об этом сообщает пресс-служба литовского президента, пишет gordonua.

Предполагается, что программа будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних контактов в области искусства и образования, содействовать обмену опытом в сохранении культурного наследия и способствовать тому, чтобы в Литве и Украине больше узнали о достижениях искусства друг друга.

Также на восьмом заседании Совета президентов Литвы и Украины главы государств обсудили положение с безопасностью в Украине, проведение в жизнь Минских соглашений, проводимые в Украине важные правовые и экономические реформы.

Напомним, президент Литвы Грибаускайте обвинила Россию: "беспокоит" Украину, показательно борется с терроризмом.