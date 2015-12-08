"Брати Гадюкіни": мы выступали на Донбассе и в Крыму ― люди нас прекрасно принимали

8 декабря 2015, 17:55

Музыканты свои песни посвятили Украине 

"Брати Гадюкіни"

Группа "Брати Гадюкіни" считают, что язык не является препятствием для качественной музыки.

Об этом во время чата на сайте "Главред" заявили Игорь Мельничук и Павел Крахмалев.

"В свое время мы много раз играли и в Крыму, и в тех местах, которые сейчас называют временно оккупированными, и никаких проблем не возникало.

Всегда пели на украинском, на площадях, и люди нас прекрасно принимали. И это свидетельствует о том, что язык не является препятствием", - говорят музыканты.

Что же касается вкусовых предпочтений украинских слушателей, то "Брати" считают, что навязывать той или иной стиль не стоит.

"Если так много людей слушает музыку, которая нам не совсем нравится, это все равно означает, что эта музыка не имеет право на жизнь, и навязывать кому-то свои вкусы и ставить штампы" попса "или" умца-дрица "недемократично. Со своей стороны, мы стараемся играть правильный рок-н-ролл, и, возможно, несколько поклонников "шансона" со временем перейдет в наш лагерь", ― уверен Игорь Мельничук.

"Например, Польша ― это очень джазовая страна. И уровень джаза в этой стране настолько высокий в эстетическом смысле. Но с другой стороны, там звучит такая попса, которой даже у нас нет. Они сосуществуют. Все дело в удельном весе, в соотношении музыки. Наша задача ― делать свое дело честно и откровенно, и люди за нами потянутся", - добавляет Павел Крохмалев.

Свои песни музыканты посвящают Украине и ее городам. Так, у них есть композиции не только о Тернополе, но и о Львове, Коломые и Мостисках (кстати, здесь одну из улиц назвали именем Сергея Кузьминского). "У нас есть песня о Бандерштадт в качестве Западной Украины. Поэтому все наши песни посвященные Украине, каждому ее городу и селу. Поэтому можно сказать, что мы написали уже все возможные песни о городах, поселки городского типа и хутора Украины", ― радуются музыканты.

Напомним, недавно известная украинская группа "Брати Гадюкіни" посвятили выборам в Украине новую песню "История одной Курвы".

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