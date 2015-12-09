Картины, украденные из голландского музея, найдены на даче под Донецком — Аваков

Похищенные в 2005 году картины голландских художников могут попытаться продать на черном рынке.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет gordonua.

Картины, украденные из голландского музея в 2005 году, были найдены на одной из дач под Донецком. Об этом вчера, 8 декабря, во время публичного отчета министров заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Министр отметил, что по данному делу украинские правоохранители находятся "в полном контакте с голландской стороной".

"Это все, что на данный момент нужно сказать, поскольку, когда речь идет о расследовании каких-либо преступлений — нужно не говорить, а сделать. Нам известны факты, что в одной из поддонецких дач группа людей обнаружила коллекцию, которую идентифицируют как имеющую отношение к коллекции, которая несколько лет назад пропала из голландского музея", — заявил Аваков.

Он добавил, что эти произведения искусства могут попытаться продать на черном рынке.

Музей Западной Фрисландии сообщил о найденных в Украине картинах, которые были похищены в 2005 году. Музейные работники утверждают, что в июле 2015 года в посольство Нидерландов обратились два человека, представившиеся членами батальона ОУН. Они заявили, что украденные картины у них и предложили вернуть произведения искусства за вознаграждение.

В добровольческом батальоне ОУН опровергли информацию о причастии бойцов к краже.

Напомним, Министр культуры пообещал, что скифское золото вернется в Украину из Нидерландов.