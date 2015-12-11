Новые подробности в скандале с похищенными голландскими картинами

Обвинения в причастности украинского добровольческого батальона ОУН к краже картин из музея города Хорн (Нидерланды) являются попыткой скомпрометировать Украину накануне референдума об ассоциации Украина — ЕС в Голландии и инспирированы Россией, заявил бывший заместитель командира батальона Борис Гуменюк в интервью изданию "Главком".

"Как известно, единственная страна которая не хочет, чтобы Украины интегрировалась в европейское пространство — Российская Федерация. Так или иначе, ноги растут оттуда", — сказал он.

Гуменюк подтвердил, что встречался с искусствоведом из Нидерландов Артуром Брэндом и обсуждал тему обнаруженной украинской разведкой коллекции на даче под Донецком. Якобы дача принадлежит человеку "из самого близкого окружения экс-президента Украины Виктора Януковича". По словам Гуменюка, голландец предложил вознаграждение в €50 тыс. тем, кто вернет картины. Бывший боец добровольческого подразделения ответил, что ждать, возможно, придется "до полного возвращения Украине Донецка".

Он говорит, что удивился, узнав, что его обвиняют в шантаже в связи с невозвратом картин, которых он сам не видел, а лишь слышал об их обнаружении на оккупированной территории. Он намерен обратиться в суд с иском о клевете и потребовать от Брэнда, "как минимум, публичных извинений". "Может, Брэнду привиделось, что он станет героем Голландии, вернув ей картины, а когда узнал, что это не удастся, решил стать героем России", — заявил Гуменюк.

8 декабря музей Западной Фрисландии сообщил о найденных в Украине картинах, которые были похищены в 2005 году. Музейные работники утверждают, что в июле 2015 года в посольство Нидерландов обратились два человека, представившиеся членами батальона ОУН. Они заявили, что украденные картины у них и предложили вернуть произведения искусства за вознаграждение в €50 млн, хотя стоимость коллекции не более €1 млн.

В добровольческом батальоне ОУН опровергли информацию о причастности бойцов к краже и подчеркнули, что Гуменюк к моменту контакта с посольством Нидерландов давно не служил в подразделении и имеет плохую репутацию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по делу о пропавшей коллекции украинские правоохранители находятся в полном контакте с голландской стороной и не исключил вероятности попадания картин на черный рынок.

Напомним, картины, украденные из голландского музея, найдены на даче под Донецком — Аваков.