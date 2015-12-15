Эмир Кустурица отменил выступление в Москве

Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица не приедет в Москву.

Накануне он отменил свой новогодний концерт в российской столице, пишет ИТАР-ТАСС.

Музыкант должен был выступать вместе со своим коллективом The No Smoking Orchestra в столичном Крокус Сити холле 23 декабря. На сайте концертного зала указано, что билеты уже возвращают.

Продюсер концерта Артур Шачнев утверждает, что выступление не состоится в связи с "логистическими проблемами".

Напомним, ранее министерство культуры Украины обращалось в Министерство внутренних дел и Службу безопасности с просьбой проверить целесообразность участия знаменитого сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы в киевском концерте в честь годовщины упокоения князя Владимира.