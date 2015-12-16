Киностудия Warner Brothers опубликовала первый трейлер к спин-оффу "Гарри Поттера", который получил название "Фантастические звери и места их обитания".

Об этом пишет 4mama.

Картина под названием "Фантастические звери и места их обитания" является новым фильмом из серии о юном волшебнике школы Хогвартс.

Фильм снят по одноименному роману британской писательницы Джоан Роулинг. Он расскажет историю про магозоолога Ньюта Скамандера, которая произошла задолго до событий первой книги "Гарри Поттер и Философский камень".

По сюжету зоолог Ньют Скамандер занимается изучением неизвестных живых существ. В частности, он работал в отделе по учету домашних эльфов, занимался созданием реестра оборотней и ввел запрет на экспериментальное размножение. В Соединенных Штатах он должен познакомиться с тайным обществом колдунов, которое поможет ему в исследованиях. В последствии книга, которую напишет ученый станет учебником для Гарри Поттера.

Главную роль в фантастическом фильме исполнит оскароносный Эдди Редмэйн, а компанию ему составят Кэтрин Уотерстон, Колин Фаррелл и Кармен Эджого. Автором сценария выступила Джоан Роулинг. Мировая премьера ленты запланирована на 17 ноября 2016 года.

"Фантастических зверей и места их обитания" знаменитая писательница Роулинг выпустила в 2001 году в качестве дополнения к уже существующим книгам о Поттере.

Напомним, что серия книг о волшебнике Гарри Поттере, которая получила название "поттериана", выходила с 1998 по 2007 год. Все произведения были экранизированы, а главные роли в картинах сыграли Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Ранее сообщалось, автор Джоан Роулинг Гарри Поттера работает над новой детской книгой.