Deep Purple включили в Зал славы рок-н-ролла

Британские легендарныt рокеры Deep Purple и американский коллектив Chicago попали в Зал славы рок-н-ролла.

Вместе с калифорнийскими рэперами NWA будут внесены в почетный список в 2016 году.

Поклонники "темно-пурпурных" ожидали этого известия уже более 20 лет.

Интересно, что Deep Purple, согласно условиям вступления, могли попасть в Зал славы еще в 1993 году. За это выступали в том числе трэш-рокеры Metallica, однако в "счастливый" список британцы попали только в 2015 году.

Отметим, в Зал славы рок-н-ролла могут попасть те исполнители, первая пластинка которых увидела свет как минимум 25 лет назад.

Среди известных исполнителей, кто имел шансы пополнить Зал, были также Джанет Джексон, группы Yes и The Smiths, однако они не попали в финальную пятерку. Вместо них были взяты Стив Миллер и Cheap Trick.

Напомним, недавно бывший участник группы "The Beatles" барабанщик Ринго Старр был включен в Зал славы рок-н-ролла в США.