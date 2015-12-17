Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова"

В Виннице известный украинский писатель Василий Шкляр презентовал свою книгу "Черное солнце", которая содержит одноименную повесть и еще пять древних произведений.

По словам самого писателя, это притча о современном украинском воине, который в одной руке держит автомат, а в другой книгу, пишет Gazeta.ua.

В произведении события происходят в окрестностях Мариуполя, о которых рассказывает непосредственный участник боевых действий боец полка "Азов" с позывным "Маляр".

Писатель вспомнил, что подтолкнуло его к написанию этой книги.

"Началось с того, что мне позвонил мой давний товарищ, молодой человек и сказал, что под обстрелами в Широкино стоит скифская баба, он хочет ее спасти и просил посоветовать, куда ее деть. Я ответил: ты себя береги, а скифская баба простояла уже тысячи лет, никакой черт ее не возьмет. Но он звонил и звонил — это собственно и положило начало написанию этого произведения", — вспоминает писатель.

Название книги происходит от древнего символа, который взял для себя полк "Азов".

"В конце третьего тысячелетия до Рождества Христова, когда Земля входила в Сварогову ночь, надвигались жестокие времена. Тогда верховные жрецы укры решили открыть для простых людей тайну сакрального знака — "черное солнце", который обеспечивал тесную связь с корнями, со своими предками, давал особую силу во время испытаний. Теперь мы видим его на шевроне "азовцев", которые имеют свою идеологию. Она основывается прежде всего на тесной связи со своим прошлым. Они хорошо знают, чьих прадедов они правнуки, поэтому используют древнюю украинскую символику", — рассказывает Шкляр.

Встречу с писателем организовали представители Гражданского корпуса "Азов".

"Мы позвонили ему, и он сразу принял предложение. Как только освободился — прибыл в Винницу", - говорит председатель областной организации Гражданского корпуса "Азов" Александр Яремчук, добавив, что с четвертой ротации служил в полку, и большинство героев книги знал лично. В книге они показаны очень реалистично".

На презентации были и бойцы других военных формирований.

"Наш батальон находился на другом краю фронта, поэтому непосредственно с "Азовом" воевать не пришлось. Но военная тема книги не оставила меня равнодушной и я пришла на эту встречу. Не совсем согласна с позицией автора в отношении женщин. Он слишком романтизирует, делает их хранительницами. Женщина должна быть патриотом и бойцом наравне с мужчинами. Когда к бою становятся наши дети, гибнут, то мы не можем на это спокойно смотреть. Должны проявлять свою гражданскую позицию", — отметила доброволец батальона "Айдар" Светлана Бевз.

Также Шкляр зачитал фрагмент "Черного солнца", где перечисляются все его бойцы.

Больше читайте на "Главреде": Письменник Василь Шкляр: російсько-український конфлікт можна заморозити, але війна триватиме довго.

фото: Gazeta.ua.