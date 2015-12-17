Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова"

17 декабря 2015, 16:28

Название книги "Черное солнце" происходит от древнего символа, который взял для себя полк "Азов".

  • Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова" Gazeta.ua
  • Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова" Gazeta.ua
  • Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова" Gazeta.ua
  • Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова" Gazeta.ua
  • Шкляр написал новую книгу о войне на Донбассе: прототипами стали бойцы "Азова" Gazeta.ua

В Виннице известный украинский писатель Василий Шкляр презентовал свою книгу "Черное солнце", которая содержит одноименную повесть и еще пять древних произведений.

По словам самого писателя, это притча о современном украинском воине, который в одной руке держит автомат, а в другой книгу, пишет Gazeta.ua.

В произведении события происходят в окрестностях Мариуполя, о которых рассказывает непосредственный участник боевых действий боец полка "Азов" с позывным "Маляр".

Писатель вспомнил, что подтолкнуло его к написанию этой книги.  

"Началось с того, что мне позвонил мой давний товарищ, молодой человек и сказал, что под обстрелами в Широкино стоит скифская баба, он хочет ее спасти и просил посоветовать, куда ее деть. Я ответил: ты себя береги, а скифская баба простояла уже тысячи лет, никакой черт ее не возьмет. Но он звонил и звонил — это собственно и положило начало написанию этого произведения", — вспоминает писатель.

Название книги происходит от древнего символа, который взял для себя полк "Азов".

"В конце третьего тысячелетия до Рождества Христова, когда Земля входила в Сварогову ночь, надвигались жестокие времена. Тогда верховные жрецы укры решили открыть для простых людей тайну сакрального знака — "черное солнце", который обеспечивал тесную связь с корнями, со своими предками, давал особую силу во время испытаний. Теперь мы видим его на шевроне "азовцев", которые имеют свою идеологию. Она основывается прежде всего на тесной связи со своим прошлым. Они хорошо знают, чьих прадедов они правнуки, поэтому используют древнюю украинскую символику", — рассказывает Шкляр.

Встречу с писателем организовали представители Гражданского корпуса "Азов".

"Мы позвонили ему, и он сразу принял предложение. Как только освободился — прибыл в Винницу", - говорит председатель областной организации Гражданского корпуса "Азов" Александр Яремчук, добавив, что с четвертой ротации служил в полку, и большинство героев книги знал лично. В книге они показаны очень реалистично".

На презентации были и бойцы других военных формирований.

"Наш батальон находился на другом краю фронта, поэтому непосредственно с "Азовом" воевать не пришлось. Но военная тема книги не оставила меня равнодушной и я пришла на эту встречу. Не совсем согласна с позицией автора в отношении женщин. Он слишком романтизирует, делает их хранительницами. Женщина должна быть патриотом и бойцом наравне с мужчинами. Когда к бою становятся наши дети, гибнут, то мы не можем на это спокойно смотреть. Должны проявлять свою гражданскую позицию", — отметила доброволец батальона "Айдар" Светлана Бевз.

Также Шкляр зачитал фрагмент "Черного солнца", где перечисляются все его бойцы.

Больше читайте на "Главреде": Письменник Василь Шкляр: російсько-український конфлікт можна заморозити, але війна триватиме довго.

фото: Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Азов Широкино Мариуполь презентация книга шкляр война Донбасс Василий Шкляр Черное солнце
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять