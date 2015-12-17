В Москве убит актер, сыгравший в "Гардемаринах"

В Москве убит актер Александр Гловяк, сыгравший в фильмах "Гардемарины" и "Покровские ворота", передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он обнаружен мертвым в квартире на востоке Москвы.

"Накануне от граждан поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Новогиреевская, 54. Пожарными в комнате квартиры после тушения и разбора завалов было обнаружено тело хозяина квартиры с ранами головы и кровоподтеками", — рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе следствия были изъяты видеозаписи с камеры видеонаблюдения.

"На записи видно, как из подъезда выходит гулять с собакой, затем возвращается и выходит с вещами молодой человек", — отметил источник.

По его словам, полицейские считают, что этот молодой человек причастен к убийству, он объявлен в розыск.

Напомним, Плотницкого обвинили в убийстве главаря стахановских боевиков.