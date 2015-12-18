Руслана, Скрипка и "95 Квартал" отказались от новогодних корпоративов

Украинские артисты Руслана и Олег Скрипка "пожертвовали" частью предновогоднего заработка ради праздника для детей погибших бойцов АТО.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Организаторы концерта в Харькове поделили мероприятие на две части: дневную – бесплатную и вечернюю – платную. Собранные средства волонтеры планируют передать семьям погибших бойцов. Однако, как оказалось, далеко не все артисты откликнулись на эту идею. "Это – период, когда у них заработки, когда "месяц год кормит". На самом Деле, эти артисты – Руслана, "95 Квартал" и Олег Скрипка со своим коллективом отказались от других мероприятий, на которых они зарабатывают деньги, сказали: мы готовы", – подчеркнул соорганизатор благотворительного концерта Олег Головков.

Фронтмен "ВВ" Олег Скрипка отметил, что "если мы сейчас не спасем наши земли, спасем наших людей, наши семьи, которые сейчас отстаивают нашу свободу – завтрашнего дня просто не будет. Мы инвестируем в наш завтрашний день".

Певица Руслана уверена, что людям, которые оказались в беде, более всего требуется внимания, чтобы кто-то просто разделил их боль и им легче становится от этого".

Кроме того, победительница "Евровидения 2004" позволила всем присутствующим на концерте детям почувствовать себя звездами и пригласила на сцену, где вместе они спели Гимн Украины.

Напомним, Тина Кароль на праздники станет Колядой.