Культурные итоги-2015: кинопрорыв Украины, солидарность с Сенцовым и окно в Европу

Если в 2014-году художники приходили на Майдан поддержать протестующих и почерпнуть вдохновение, то сейчас украинская культура больше пожинает плоды военного конфликта. С одной стороны, жаждущее перемирия и измотанное ситуацией в стране общество потихоньку начинает свыкаться с реальностью и возвращаться к привычной жизни. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Украина будет участвовать в конкурсе Евровидение-2016. Но с другой стороны, украинцы четко осознали, что не от кого особо ждать материальной помощи.

При том, что денег стало меньше — концертов, фестивалей и арт-новинок стало больше. Теперь отчетливо понятно, что нам есть, что показать, и мы можем сами творить свое культурное пространство без помощи северо-восточного соседа. Ведь большинство тем, о которых многие годы говорили вполголоса, сейчас зазвучали еще актуальней и с большей силой, и особенно в кинематографе.

Кинопрорыв: Украина собирает премии на международных фестивалях

2015-й можно смело назвать успешным для украинского кино. Ведь такого количества наград и признаний на международном уровне украинский кинематограф еще не знал.

Фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя" возглавил список 10 лучших картин 2015 года, который представил американский журнал The Hollywood Reporter. В то время, как фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли занял 4 место. Как отмечают журналисты издания, украинская картина, снятая на языке жестов, является "потрясающим исследованием деградации общества".

Украинская короткометражна "Дом на краю планеты" занял первое место на кинофестивале CineFest в Лос-Анджелесе. Над картиной работали VGNC, Limelite, студенты Kyiv Academy of Media Arts digital filmmaking. Художником-постановщиком ленты стал Владимир Черемис.

Документальная картина "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука получила специальный приз жюри знаменитого Амстердамского кинофестиваля документальных фильмов (IDFA). Кинофестиваль проходил в столице Голландии с 18 по 29 ноября.

Главную награду девятого Международного фестиваля фильмов о правах человека в Нюрнберге (Германия) завоевала документальная лента Сергея Лозницы "Майдан". В основу фильма легли кадры документальных съемок на киевском Майдане Незалежности, ставшем центром массовых выступлений против политики экс-президента Виктора Януковича.

На международном кинофестивале в Торонто (Канада) фильм об украинской Революции Достоинства — "Зима в огне" режиссера Евгения Афинеевского — занял первое место.

К 70-летию создания ЮНЕСКО и к 120-летию мирового кинематографа выделены 5 фильмов, которые будут составлять фестиваль мировых шедевров. Художественный фильм Александра Довженко "Земля" вошел в эту пятерку.

Лента режиссера Аскольда Курова, которого называют одним из ведущих документалистов России, "З.О.С" ("Звільнити Олега Сенцова") была показана на 45-м кинофестивале "Молодость". Картина об украинском режиссере, задержанном российскими спецслужбами в Крыму, выйдет на экраны только в 2016 году, но гости фестиваля уже увидели готовые эпизоды.

В начале следующего года в Канаде выйдет первый полнометражный художественный фильм о сталинских репрессиях в Украине и Голодоморе 1932-1933 годов. Режиссер фильма Джордж Менделюк считает, что сейчас как никогда важно рассказать эту историю Западу, чтобы она не повторилась. "Горький урожай ", или "Урожай дьявола" — это история о любви, надежде и попытки выжить в страшное для Украины время. Главные роли в канадском художественном фильме "Горький урожай" сыграют Теренс Стамп, который снимался в "Звездных войнах" и "Супермене", а также молодой британский актер Макс Айронс.

Кремлевский узник: солидарность Сенцову

История ареста режиссера Олега Сенцова не оставила равнодушной не только украинское общество, но и мировое. Украинский режиссер Марина Врода отказалась от награды на фестивале "Киношок" в российской Анапе в знак протеста против приговора ее коллеге Сенцову.

Известный польский актер, член Польской киноакадемии Даниэль Ольбрыхский написал открытое письмо российскому режиссеру и актеру Никите Михалкову с просьбой о помощи по делу Сенцова. В письме актер, в частности, напомнил о поддержке Сенцова кинорежиссерами из различных стран, среди которых — Стивен Долдри, Агнешка Холланд, Аки Каурисмяки, Майк Ли, Кен Лоуч, Фолькер Шлёндорф, Бела Тарр, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси.

Режиссер-изгнанник из Ирана Мохсен Махмальбаф получил премию за фильм "Президент" на нынешнем Венецианском кинофестивале. Свою награду он посвятил украинскому режиссеру.

Изгнанники. Черный список Минкульта

Искусство, пожалуй, одна из главных сфер, где особо чувствуются последствия военного конфликта, когда вражда выходит за рамки политики. Чтобы обезопасить свое интеллектуальное и информационное пространство, Министерство культуры Украины составило список деятелей культуры, которые создают угрозу нашей национальной безопасности.

Всего сейчас в перечне 40 персон. В список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины, вошли: Элина Быстрицкая, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Ирина Богачева, Юрий Кара, Борис Грачевский, Юрий Гальцев, Станислав Пьеха, Игорь Клебанов, Борис Клюев, Валерий Гергиев, Аристарх Ливанов, Лев Лещенко, Федор Бондарчук, Леонид Милованов, Василий Нестеренко, Юрий Поляков, Вадим Самойлов, Евгений Стеблов, Валентина Тализина, Валентина Теличкина, Олег Табаков, Дмитрий Харатьян, Андрей Коваленко, Карен Шахназаров и Наталия Варлей.

Кроме того, Госагентство по кино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень представляющих угрозу национальной безопасности. Закон предусматривает запрет всех фильмов, произведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года. Под эти параметры подпадают 162 фильма и телесериала.

Скандал года

Скандалом года можно смело назвать историю с похищенными еще в 2005 году картинами голландских художников. 8 декабря музей Западной Фрисландии сообщил, что картины были обнаружены в Украине. Сначала голландская сторона обвинила в причастности к краже картин из музея города Хорн добровольческий батальон ОУН. Однако в добробате категорически опровергли информацию о причастности бойцов к краже. Позже стало известно, что картины были найдены на одной из дач под Донецком, которая принадлежала человеку из ближайшего окружения Януковича. Напомним, голландская сторона предложила вознаграждение в 50 тыс. евро тем, кто вернет картины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по делу о пропавшей коллекции украинские правоохранители находятся в полном контакте с голландской стороной и не исключил вероятности попадания картин на черный рынок.

Еще одним неприятным моментом в культурной жизни страны стал отказ "Мистецького Арсеналу" от организации 2-й Киевской биеннале современного искусства под названием "Киевская школа". Она все же состоялась в другом месте, но осадок, как говорится, остался. Ведь в процесс были задействованы художники, интеллектуалы и инициативы гражданского общества из Украины, Европы и мира.

Не обошлось без скандала и на еще одном фестивале — срыв проведения ГОГОЛЬFEST'а на киностудии им. Довженко.

Литературные достижения

Особое внимание в этом году было приковано к творчеству писателя Сергея Жадана. На международном уровне был отмечен его роман "Месопотамия". Он вошел в список лучших десяти книг декабря 2015 по версии австрийского телеканала ORF. А также был удостоен престижной литературной премии Angelus, которой в Польше награждают лучших авторов Центральной Европы.

Известный украинский писатель Василий Шкляр представил книгу "Черное солнце". В произведении события происходят в окрестностях Мариуполя, о которых рассказывает непосредственный участник боевых действий — боец полка "Азов" с позывным "Маляр".

Самая популярная украинская писательница современности Лина Костенко готовит выход новой художественно-исторической книги. В новом романе речь идет о деградации Российской империи. Это будет произведение в прозе о судьбе украинцев в империи, которое охватит период конца XVIII — XIX века.

Белорусской писательнице, украинского происхождения, Светлане Алексиевич была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Окно в Европу

Украина и Еврокомиссия подписали соглашение об участии нашей страны в программе ЕС "Креативная Европа". Эта программа как глоток свободы для молодых и креативных. Деньги пойдут на смелые творческие эксперименты. Кроме того, программа поспособствует культурному обмену. Она состоит из двух подпрограмм — "Культура" и "Медиа", и предусматривает предоставление финансовой поддержки для реализации проектов (в виде грантов на софинансирование) по 18 направлениям, каждый из которых охватывает отдельный сектор или вид деятельности.

Еще одним шагом навстречу Европе стало назначение молодой украинской писательницы, певицы, журналистки и телеведущей Ирэны Карпы главой Украинского культурно-информационного центра при посольстве Украины во Французской Республике. "У меня большие планы относительно того, что можно сделать. Есть большой список партнеров в Украине, которые готовы представить нашу страну как современную, абсолютно конкурентоспособную страну, чтобы наконец выйти за пределы этого сельскохозяйственного имиджа, в котором мы, к сожалению, находимся", — сказала Карпа. "Я бы начинала с того, что у нас с французами есть общее, организовывала бы совместные проекты. Как, например, спектакль "Антигона" Троицкого, где играет французский актер", — отметила она.

Руфер "Мустанг"

Год назад об этом лихом парне мир узнал благодаря тому, что он раскрасил звезду на сталинской высотке в Москве в цвета украинского флага. В этом же году он поразил украинцев, возможно, менее масштабным, но не менее важным поступком. Руфер "Мустанг" украсил памятник Родине-Матери в Киеве огромным венком из красных маков. Один такой мак высотой был со взрослого человека. Благодаря Руферу привычная для киевлян скульптура впервые за 34 года своего существования появилась совсем в новом образе. Вместо триумфа и воинственности — скорбь.

Потери года: Скрябин, Вощина и Лубкивский

Несомненно, самым большим шоком для большинства украинцев стала гибель певца и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который 2 февраля разбился на машине. Внедорожник Toyota Sequoia, на котором ехал известного музыкант, столкнулся с молоковозом ГАЗ-53.

2 июля украинская общественность была шокирована сообщением о смерти еще одного музыканта, являвшегося близким другом Кузьмы "Скрябина". В селе Ольшаница Львовской области авто, в котором ехали известный украинский певец Владислав Левицкий и его родная сестра Наталья с дочерью, врезалось в грузовик, все они погибли.

6 сентября в Луцке умер один из участников известной украинской группы "Пиккардийская терция", перкуссионист Иван Вощина. После выступления на концерте музыкант зашел в гримерку, где ему стало плохо. Сразу была вызвана "скорая помощь". Однако медики, которые сразу же прибыли по вызову, не смогли спасти артиста.

На 75-м году жизни во Львове, 23 октября, умер известный украинский поэт, писатель, переводчик, политический и общественный деятель, один из основателей Народного Руха Украины Роман Лубкивский.

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