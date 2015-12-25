Любимица Вакарчука Кристина Соловий выпустила новое видео

Подопечная Святослава Вакарчука, молодая певица Кристина Соловий, которая примерила образ мавки в мистическом клипе, выпустила новую аудиоработу под названием "Синя пісня".

Трек вошел в дебютный альбом Кристины "Жива Вода", который состоит из 12 песен, пишет ТСН.

Заметим, что "Синя пісня" является второй авторской работой исполнительницы после композиции "Тримай". "Я считаю, что песня достойна попадания в альбом — должна быть написана на одном дыхании. Поэтому "Синя пісня" это вторая после "Тримай" композиция, которую я написала на одном дыхании", — рассказала Соловий.

Вероятно, что это будет последний сингловый трек из альбома "Жива Вода" и со следующего года певица возьмется уже за следующий этап. Но пока что она представляет именно эту "синюю" вещь. Относительно того, почему она именно синяя, а не фиолетовая или скажем желтая, Кристина объяснила так: "Мне нравится синий цвет, но я не могу сказать, что это мой любимый цвет. Просто тот вечер, когда я написала песню, был удивительно синим. Это было во Львове, в моей львовской квартире. Небо было синим, была зима и это было накануне моего дня рождения", — вспомнила артистка.

Напомним, что Кристина Соловий участница шоу "Голос країни". Во время исполнения народной песни 20-летней Соловий тренер Святослав Вакарчук не смог сдержать эмоциональный накал и расплакался.

Ранее сообщалось, что подопечная Вакарчука Кристина Соловий презентовала дебютный клип.