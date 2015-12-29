Константин Меладзе стал музыкальным продюсером и судьей отбора на "Евровидение-2016"

Константин Меладзе, который женился на Вере Брежневой, будет выбирать вместе с другими судьями достойного представителя Украины на международный конкурс "Евровидение 2016".

Также автор почти всех песен своего брата Валерия Меладзе станет музыкальным продюсером отбора, пишет eurovision.stb.ua.

"Во-первых, мне это интересно с точки зрения понимания, в каком состоянии сейчас находится наш шоу-бизнес, в какой форме наши артисты, какие у них настроения в это непростое время. И стараться способствовать тому, чтобы эти настроения улучшились. Хочется, чтобы в национальном отборе были представлены лучшие артисты, в различных жанрах, форматах и направлениях. А остальное — решать, прежде всего, зрителям. Я, вместе с великолепной командой организаторов, всего лишь могу поспособствовать тому, чтобы отбор был справедливым, открытым и интересным. Ну а во-вторых, и это самое главное, я хочу, чтобы представитель нашей страны достойно выступил на "Евровидении" после годичного перерыва. Я уверен - нам есть, что показать", — отметил композитор в комментарии сайту eurovision.stb.ua.

Напомним, известная украинская певица Тоня Матвиенко собирается участвовать в конкурсе "Евровидение".