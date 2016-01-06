Оззи Осборн с сыном снимаются в кино на Кубе

Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн вместе со своим сыном Джеком в воскресенье отправились на Кубу для съемок в фильме. Они пробудут в Гаване в течение недели

Об этом сообщает espreso.tv, ссылаясь на Fox.

Подробности о будущей ленте держатся в тайне. Пока известно только то, что созданием картины занимается компания History Channel.

Ходят слухи о том, что в течение этого года в Гавану должны приехать и другие известные музыканты. Среди них будут Мик Джаггер, музыканты The Dead Daisies, Рианна, Кэтти Перри и многие другие. Это дает основания ожидать большой кубинский фильм-концерт со многими знаменитостями.

Оззи Осборн принимал участие примерно в 20 фильмах. Обычно он играл самого себя, или работал над озвучкой фильмов.

Одним из наиболее серьезных фильмов последних лет, к которым он причастен, стала анимация "Гномео и Джульетта". Музыкант принимал участие в озвучивании одного из персонажей.

Напомним, певица Бейонсе работает над сценарием фильма о Саарти Бартман, артистке так называемого "шоу фриков".