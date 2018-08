Рок-музыкант Никита Рубченко: украинский фолк займет свое место в мировой музыке

На сайте "Главред" состоялся чат с рок-музыкантом, мультиинструменталистом (играет на семи инструментах), композитором, аранжировщиком, автором рок-версии Гимна Украины Никитой Рубченко. Он является основателем нового направления рок-музыки: соединил в одном инструментальном жанре рок с украинскими народными инструментами и симфоническим оркестром.

В марте 2014 года выпустил клип на рок-версию Гимна Украины, который принес ему популярность. В ноябре 2014-го снял совместный клип с Анастасией Приходько на песню "Герої не вмирають". В кадре помимо исполнителей присутствовали военные и участники Евромайдана. В августе 2015-го снял очередное видео в дворцово-парковом ансамбле "Шаровка" на Харьковщине. Клип является первой частью серии музыкальных видео-работ под названием "Castle session", которая увидела мир в декабре 2015-го.

Общаясь с читателями, музыкант рассказал, насколько востребована в нашей стране качественная инструментальная музыка, почему в Украине столь популярна "попса", много ли у нас поклонников рок-музыки, а также когда украинская бандура будет так же узнаваема в мире, как шотландская волынка или американское банджо. Кроме того, Никита рассказал, что подвигло его создать рок-версию Гимна Украины, и почему ее появление было столь резонансным, что из увиденного во время выступлений в зоне АТО больше всего поразило, а также почему он не поет.

Представляем стенограмму чата с Никитой Рубченко.

Omega: Чи відчуваєте ви запит на якісну суто інструментальну музику в нашій країні?

Никита Рубченко: Да, конечно. Этот жанр нов для нашей страны, в нем еще огромное количество вещей, которые можно пробовать, играть, создавать. Как показывает опыт, народу нравятся такие эксперименты.

Max...: Никита Рубченко — ваше настоящее имя? Не думали взять себе псевдоним?

Никита Рубченко: Нет, не думал. Это же не поп-проект, и брать псевдоним в данном случае, мне кажется, нет смысла.

Allochka: Считаете ли себя звездой? Какие симптомы звездной болезни обнаруживали у себя? Узнают ли вас на улице?

Никита Рубченко: На улицах иногда узнают.

А что касается симптомов "звездной болезни". Когда всего этого не было, я все представлял несколько иначе. Пока что из симптомов есть только насыщенный рабочий график и регулярная жизнь в студии, а не дома. Это то, что я почувствовал очень основательно. Все остальное осталось примерно так же.

Allochka: Какие у вас ближайшие творческие и личные планы?

Никита Рубченко: В наших ближайших творческих планах выход еще нескольких видеоработ, активный репетиционный период и концерты, концерты, концерты… Мы уже начали выступать в этом году: 3 и 4 января отыграли четыре концерта в зоне АТО.

Ivanovich: Вы говорите о том, что посвящаете свое творчество Украине. Почему именно ей? А не, например, маме или любимой девушке. В вашем-то возрасте. :)

Никита Рубченко: Так вышло, что рок-версия Гимна Украины имела большой резонанс. И как оказалось, мне очень легко создавать и работать над такого рода вещами. Не могу объяснить, почему так, но лично мне работать в таком формате и жанре очень легко. Это довольно редкое явление, когда можно спокойно искренне и легко играть музыку.

Ivanovich: Никита, какой вопрос тебе еще ни разу не задавали журналисты, но на который ты бы очень-очень хотел ответить?

Никита Рубченко: Вопрос о том, как зовут моего попугая. :) А зовут его Проша.

Sidor: Чем вас больше всего поражает нынешняя война? Если бывали в зоне боевых действий, то что больше всего впечатлило вас там?

Никита Рубченко: Не могу сказать, что война чем-то поражает. Но в зоне боевых действий меня поразила абсолютно честная порядочность в рядах наших солдат, искренность, патриотизм. И еще то, что проблемы городской суеты там становятся просто ничем. Когда ты возвращаешься из зоны АТО и видишь, чем тут занимаются люди, периодически становится просто смешно. Потому что там, на передовой, все настолько искренне, честно и, как говорится в рок-музыке, "трушно", что иногда оттуда не хочется уезжать. Можно сказать, что там сформировалось новое общество, новое поколение, действительно гордость нации. И, несмотря на экстремальные погодные условия, там очень тепло, уютно. Там ты себя чувствуешь безопасно.

Sidor: Никита, бываете ли вы с выступлениями в зоне АТО или прифронтовых городах? Если да, то — есть ли "спрос" на творчество наших исполнителей там среди местного населения, среди наших военных?

Никита Рубченко: Лично я концерты для местного населения в городе Счастье не играл — я играл исключительно для солдат в воинских частях. В основном мы стараемся играть перед военными в лагерях и последние несколько концертов отыграли фактически на передовой. Как правило, это маленькие уютные камерные концерты для 10-20 человек. Мы выступали там, куда, в принципе, еще ни один артист не доезжал с концертом.

Bezhan: По какому принципу вы выбирали народные инструменты для оркестра?

Никита Рубченко: Мы выбирали народные инструменты для оркестра, с точки зрения созвучия в аранжировке уже с гитарами, которые у нас были изначально, и струнными инструментами, с которыми оркестр, в принципе, не зазвучал бы. Такие инструменты, например, как гусли, баян, альт — все, что не звонкое, пришлось оставить вне оркестра. А вот такие инструменты, как цимбалы, бандуры и домбры, сами по себе очень ярко звучат, и их слышно сквозь весь рок-н-ролл.

MiraMi: Практически в каждом своем интервью вы упоминаете фамилию Шатохин. Кто это? Расскажите подробнее.

Никита Рубченко: Антон Шатохин является режиссером практически всех моих видео, самых основных так точно. Он сделал и видео к Гимну Украины, и работу с Анастасией Приходько "Герої не вмирають", и последний цикл "Castle Session" (это была его задумка и реализация). Наш "Щедрик" — это также его рук дело. Помимо всего этого, он является еще и моим лучшим другом на протяжении последних семи лет.

Danya Baranenko: Никита, что посоветуете начинающим музыкальным коллективам? Какие есть способы "пробиться"?

Никита Рубченко: Начинающим музыкальным коллективам я советую, прежде всего, ответить честно на вопрос самим себе — чего ты хочешь от такой деятельности, какого результата. А, кроме того, необходимо честно осознать, что ты сделал, чего — еще нет, что необходимо сделать во всем этом. Как только ты сам себе обрисовываешь ситуацию, появляется ясность по поводу того, какие шаги необходимо осуществить для того, чтобы был результат.

Если ты хочешь создать группу, то нужно понять, что группа — это авторские записи, оригинальные, это видеоклипы, концерты, качественное исполнение, дополнительный контент. Многие музыканты собираются и организовывают коллективы, которые я называю "группами выходного дня", и в этом нет совершенно ничего плохого. Это люди, которые любят играть музыку, это классное хобби, и таких людей очень и очень много. Они покупают инструменты, собираются в студиях, что-то играют, получают от этого удовольствие, а в понедельник расходятся по работам. И единственная разница между такой группой и профессиональной состоит в том, что эта группа играет и якобы хочет чего-то добиться в музыке, а профессиональная группа тоже играет и ходит на свои репетиции, как на работу.

Я всегда сравниваю это с тем, что вот если тебе нравится торт (или что-то другое), ты приходишь в кафе, покупаешь еду, но на фоне этого стараешься приготовить дома нечто такое же вкусное, что бы так же понравилось большой аудитории. И ты приготовил этот торт, принес его на вечеринку к друзьям, каждый съел по кусочку и сказал, что это классно. А теперь нужно подумать, как из такого торта для друзей создать целое производство такой продукции, чтобы многие люди могли попробовать ее, а не только твои друзья. Вот такое сравнение с процессом изготовления кондитерских изделий. :)

Денис Васянович: Расскажите, как начиналась ваша творческая деятельность? Где выступать начинали?

Никита Рубченко: Моя творческая деятельность началась в музыкальной школе, куда меня родители отдали в четыре года. Соответственно, первые выступления были там.

Andrew_46: Які у вас відносини з друзями-музикантами і водночас вашими колегами? Чи сваритесь ви? Як вирішуєте спірні питання? Дякую за відповіді.

Никита Рубченко: Конечно, у нас возникает множество творческих конфликтов и споров. Это основа всего творчества, потому что есть большое количество идей, и в дискуссии решаем, какая из них самая лучшая, самая правильная для той или иной ситуации. Обычно для решения таких конфликтов нужен день-два-три, чтобы вслушаться в каждую идею, хорошо сменить обстановку и послушать. Потому что с момента, когда у тебя в голове родилась какая-то идея, очень тяжело за два дня, за два месяца или за два года эту идею материализовать физически, чтобы это абсолютно так же зазвучало, записанное с такими же звуками, такими же инструментами, в таком же темпе. Нужно суметь все то, что ты представил, суметь реализовать физически, не потерять основную идею. Это очень сложно. Обычно бывает так, что ты что-то делаешь, делаешь, делаешь, а в конце не можешь все собрать в кучу, чтобы все зазвучало так, как в изначальном замысле в голове. Как правило, чтобы решить эту проблему, я с друзьями выезжаю за город, просто отдохнуть на пару дней, или в другой город погулять, сменить обстановку, или самое лучше — съездить на концерт куда-нибудь за границу (это работает железно). Несколько дней творческого отпуска — и ты способен посмотреть на свою работу со стороны.

Andrew_46: Як ви вирішили зіграти з оркестром народних українських інструментів? Чи будете ви тепер завжди виступати з оркестром, чи це був такий собі експеримент?

Никита Рубченко: Да, это был эксперимент, и он удался. Мы решили это сделать потому, что такого формата еще не было и было очень интересно работать. В Украине существует множество рок-групп, существуют популярные кавер-оркестры, симфо-рок. Сами по себе народные оркестры для меня звучат достаточно странно, сам еще не до конца понял "фишку". Но так сложилось, что музыка, которая исполняется на бандурах, является более лирической всегда. Чтобы бандура зазвучала по-боевому, более драйвово, нужно всего лишь ей дать другую партию — это мы и сделали: по сути, взяли обычный формат музыкальной усложненной аранжировки и часть инструментов и голосов переложили на народные инструменты, поэтому они и вписались в композицию, что вы и можете услышать.

"Фишка" в том, что народные инструменты — это новый звук на мировом музыкальном рынке. Если, к примеру, взять шотландский или американский фолк, где соответственно звучит шотландская волынка или американское банджо, то звук этих инструментов узнают во всем мире. С нашими инструментами еще так не получилось, потому что не была создана популярная музыка. Фактически от ирландского фолка питается весь европейский, а американский известен сам по себе, потому что там произошло большое смешение культур. Та же афро-куба, сальса — это еще одна коренная культура. У нас проблема только в том, что нашей музыки еще слишком мало. Я считаю, что если несколько лет поработать в направлении продвижения украинского фолкового звучания в разных жанрах, то украинский фолк также займет свою позицию на мировом музыкальном поприще.

Andrew_46: Знаю Гімн у вашому виконанні, та ще почув "Щедрика". Як ви ставитися до того, щоб випустити альбом народних українських каверів?

Никита Рубченко: Я отношусь к этому положительно. Еще перед тем, как был собран оркестр, была изначальная идея — сыграть концерт. Но мне никто не поверил, что такой концерт возможен: все промоутеры спрашивали: "А что собираешься играть, кроме Гимна?". Я пытался объяснить, что мы соберем народные инструменты, группу — это будет красиво, это будет украинский фолковый формат. Но никто не мог его себе представить. А это все потому, что у людей не было психо-акустической ассоциации с этим звуком, что значит, что они ничего такого раньше не слышали. И последние видеоработы — это было вынужденное решение потратить столько времени на сведение, монтаж, клип, оно было необходимо для того, чтобы показать, что это будет за концерт. Этим мы занимаемся до сих пор.

А "Щедрик" мы записали для того, чтобы просто поздравить с Новым годом наших слушателей. Получилось все в традиционном формате рок-версии от Рубченко.

Думаю, что альбом подобных композиций выйдет. Как оказалось, за последние два года его так никто и не сделал. А, кроме того, у нас на подобное производство, на песню уходит два дня. Если последнюю работу с оркестром мы готовили полгода, то "Щедрик" мы сделали за два дня. Музыкальный материал был написан, он красивый сам по себе, а нам оставалось только его сыграть. Мы реально потратили один вечер на придумывание и запись и вечер на монтаж и сведение. Поэтому, я думаю, что на фоне видеоработ наших авторских будут регулярно появляться подобные кавер-версии, которые можно будет потом объединить в отдельный цикл украинской народной музыки.

Anna_Trukhachova: Никита, неужели рокеры танцуют под попсу, в частности Макса Барских?

Никита Рубченко: Конечно. :) В нашем оркестре почти все — девчонки. Тогда это был необходимый шаг на съемках, потому что на тот момент они длились уже более десяти часов, и нужны были радикальные меры, чтобы всех взбодрить. Поэтому мы решили устроить дискотеку, а потом продолжить съемки.

Stan55: Будет ли vol. 2 "Щедрика"?

Никита Рубченко: Уже в Интернете есть вторая часть "Щедрика". Мой дядя, который уже не один год является активным волонтером, снял видео под названием "Щедрик лісовий". Съемка начинается в лесу на самой передовой позиции украинских Вооруженных Сил. Сначала показывается обстановка вокруг, лес, а затем камера заходит в палатку в военном лагере, где мы играем "Щедрик" и поем для 10-15 солдат. Это и есть продолжение "Щедрика", которое мы поем вживую. Первая часть — "Щедрик" в студии, его мы красиво сыграли и смонтировали. А на данный момент мы его уже играли и при температуре –15 градусов, на самых передовых позициях.

Следующий формат "Щедрика" — с оркестром. Посмотрим, как получится. Но, думаю, с таким успехом это случится очень скоро.

Stan55: Никита, имеет ли право артист исполнять некачественную музыку, при этом отлично "потребляемую" аудиторией?

Никита Рубченко: "Некачественная музыка" — это весьма субъективное понятие. Артист имеет право исполнять все, что хочет, — ведь мы же не в Корейской Народно-Демократической Республике. Качественная или некачественная музыка — это то, что лично мне нравится или не нравится, но это же мое субъективное мнение. Я совершенно честно могу сказать, что у нас уйма некачественной музыки, хочется иногда взять автомат с передовой и половину пострелять. Но так сделать нельзя. И почему-то инвесторы вкладывают свои огромные деньги в продвижение абсолютно некачественных артистов, причем не только в продвижение, а в "впаривание". Поскольку оплачиваются эфиры на музыкальных каналах. И люди думают, что именно это и есть наши артисты, а потом поражаются, почему у нас такой низкий культурный уровень. И если какой-то артист создает что-то, напоминающее уровнем мировой формат, он сразу получает феноменальный успех, и проблемы вообще никакой нет.

Я хочу сказать: люди, не страдайте херней, посмотрите, какая музыкальная культура на Западе, съездите разок в Берлин, гляньте, что там происходит, и потом посмотрите на всех наших "звезд" эстрады — сами сделаете выводы. Мне кажется, что наши люди уже созрели для того, чтобы самостоятельно выбирать, что слушать, а что — нет.

Виктория Гордиенко: Що спонукало покласти Гімн України на рок-музику?

Никита Рубченко: Атмосфера была такая в стране… У нас в Харькове вообще были волнения, и мы едва не оказались в такой же ситуации, как Донецк и Луганск. Когда я писал рок-версию Гимна, я уже понимал, что делаю это с опозданием. Но так сложилось, что пришла в голову идея создать такое видео для Интернета. Я понимал, что на эту композицию будет больший спрос, чем на обычный кавер на известную мелодию. Когда зашла речь о видео, мы сразу поняли, что это должен быть концертный рок с цветами украинского флага. В итоге, на всю работу ушло две или три недели. То есть в задумке было создание видео для Интернета с чуть большим резонансом, чем обычно. Куда это приведет на следующий день после релиза, я себе даже представить не мог. Да и, в принципе, только недавно привык к этому всему.

AngryBirds: Талантливый человек талантлив во всем. Это про вас?

Никита Рубченко: Мне так сказали, когда я случайно из воздушного шарика сделал собачку. :) Мне просто нравится что-то создавать. Как только я понимаю, что могу это сделать другим методом, то я с удовольствием это делаю. И я получаю удовольствие и от процесса создания, и от перформанса.

Но также есть огромное количество вещей, которые я делать не умею. И я за них не берусь, чтобы так красиво звучащая теория не потерпела поражение. :) Но, в принципе, если у меня что-то не получалось, я просто "лез на стену", а сейчас это делают ребята, которые в этом разбираются гораздо лучше меня. Так и собралась наша команда композиторов.

AngryBirds: Нереально круто сыграли "Щедрик"! Почему выбор пал именно на эту новогоднюю песню?

Никита Рубченко: Мы решили сыграть новогоднее поздравление, сделали аранжировку Jingle Bells, она была "приблюзованная". И в последний момент промелькнула идея "Щедрика" (даже не помню, по какой причине, может, кто-то посмотрел рекламу "Один дома" или что-то еще). Но проскочило слово "Щедрик" — и осенило, что это же тема, и она красивее, чем все остальные. Если такие темы, как Jingle Bells или We wish you a Merry Christmas, звучало как новогодняя шутка, то "Щедрик" — это полноценное музыкальное произведение, и исполнение на гитаре сложилось. Я тогда обзвонил ребят, сказал, что через два часа собираемся в студии и делаем "Щедрик". Мы скачали ноты, выучили все части произведения, попробовали разные тональности, решили оставить оригинальную, и где-то за два часа нашли такой формат, в котором он звучит на видеозаписи в Интернете. Очень удачная композиция, и нам было очень легко над ней работать.

Max...: Никита, почему вы не поёте?

Никита Рубченко: Я не умею петь. Когда я в записи переслушиваю все мои попытки петь, мне кажется, что это так отвратительно, что я пока воздержусь.

Артем Корнеев: Слышал, что вы собираетесь гастролировать по Европе и Канаде. Так ли это?

Никита Рубченко: Да, это в наших планах. Когда уже вышел "Щедрик", мы уже праздновали Новый год, у меня начали спрашивать о пресс-релизе на него, я с легкой руки написал, что мы будем гастролировать от зоны АТО до Канады. Через два дня мне позвонил мой родной дядя и сказал, что 3 января мы едем в АТО. Как видите, предновогодний пресс-релиз начал сам по себе реализовываться. В АТО отыграли четыре концерта. Сегодня — канун Рождества, и мои друзья сказали, чтобы мы сегодня прошлись по городу, зашли в каждое кафе и бар, сыграли "Щедрик", и это будет наша народная колядка на новом уровне, а я сейчас сижу и думаю — как это сделать.

Артем Корнеев: С кем из артистов вы хотели бы сыграть (спеть в дуэте)?

Никита Рубченко: Я бы хотел сыграть в дуэте с Боно из группы U2.

Артем Корнеев: Никита! Хочу поблагодарить за ваше творчество. Очень достойный материал, как аудио, так и видео. Спасибо! И хочу задать вопрос. Как вы думаете, почему по ТВ так много попсы и так мало рока? Как вы относитесь к поп-музыке? И что должно произойти, чтобы вы переквалифицировались в поп-певца?

Никита Рубченко: Чтобы я переквалифицировался в поп-певца, наверное, прежде всего, нужно, чтобы меня научил кто-то петь. А еще должно произойти нечто такое, чтобы мне попса понравилась гораздо больше, чем рок. Как показывает практика последних пяти лет, это — нереально. Мне, наверное, легче будет стать поваром, чем научиться петь. :)

Почему у нас так много попсы? Думаю, потому что за последние несколько лет все привыкли, что шоу-бизнес — это такой легкий и грязный бизнес, где можно просто купить артиста, купить ему кучу песен, клипов, запустить это в платную ротацию, а потом продавать на корпоративах для Партии регионов за бешенные деньги. Таким образом, у нас в стране появилось огромное количество артистов, которые сто́ят огромные суммы, но они не способны собрать на такие суммы людей на концертах. Если, к примеру, какой-то артист сто́ит гонорар, который можно себе позволить только при условии, что соберет полный зал дворца "Украина", но на самом деле едва ли этот артист способен собрать клуб на сто человек, потому что этот артист очень известный, но очень непопулярный. И, учитывая то, что основной контингент ПР культурным развитием не выделялся, то им "впаривали" кого угодно. Так мы и получили эфир, заполненный абсолютно бесполезной музыкой, которую делали исключительно для того, чтобы продавать. Сейчас этого явления нет, и у большинства артистов, которые занимались подобным, рухнула их система, и они не знают, чем заниматься дальше. Потому что создавать то, что будет просто нравиться людям, оказалось сложнее, чем делать купленные песни и потом их еще раз продавать.

Благодаря этому не самому лучшему фактору у нас так и получилось, что только сейчас начали появляться новые музыкальные форматы и творческие эксперименты, которые можно назвать independent, потому что нет лейблов, которые их берут. А каналы до сих пор привыкли, что их ротация — это такой формат. И при этом рейтинг этих каналов постоянно падает, но они того не замечают.

Alisa Striga: Какая ваша любимая группа? Какую песню вы предпочитаете слушать чаще всего?

Никита Рубченко: У меня любимые группы U2 и Linkin Park. Слушаю все подряд, что мне близко по формату. Не могу выделить какую-то одну песню — есть 20-30 любимых треков, которые очень-очень нравятся, которые слушаешь, играешь, черпаешь из них идеи.

Nadiya.Yanchuk: Микито, скажіть, будь ласка, де можна побачити наживо ваші виступи?

Никита Рубченко: Этим вопросом мы сейчас активно занимаемся. Если сегодня в каком-то кафе или баре в Харькове нас сегодня увидит, то это и будет вживую. А так, очень хочется организовать полноценный украинский тур, который охватит максимальное количество городов. Как только я пойму, как это сделать, чтобы мы могли привезти весь оркестр с хорошим звуком, и чтобы билеты на эти концерты были по демократичным ценам, сразу это сделаем.

Marina-007: Никита, каково ваше семейное положение? Можно ли вас найти в соц. сетях? И как можно познакомиться поближе?

Никита Рубченко: Меня можно найти в социальных сетях. А мое семейное положение "не женат".

Nataly Solomenko: Що ви плануєте далі? Яка пісня буде наступною?

Никита Рубченко: Мы планируем 25-26 января презентацию второй части видеоработы, отснятой летом в Шаровке. Первая часть — уже в сети, вторая — выйдет в конце января. Помимо этого, в зоне АТО у нас отснято огромное количество материала. Мы сейчас думаем, какой аудиотрек поставить под монтаж видео о нашей поездке. Был у нас вариант еще одной украинской народной песни, был вариант и нашей композиции, был вариант и кавер-композиции. Но пока мы играли на передовой, возникла идея совсем новой песни, которую мы, по сути, там придумали. Если за два дня мы ее не забудем, то, может, ее и запишем. Так что скоро у нас выйдет музыкально-документальный фильм о нашей поездке в зону АТО.

Alex-Mironovich: Почему вы играете именно рок-музыку? Как вы пришли к этому?

Никита Рубченко: Это просто моя любимая музыка. Я не любил гитарный рок, пока не услышал группу Limp Bizkit в 13 лет. И все это время я пытался воссоздать такой же звук как тогда, когда услышал в записи, звук, которого я не знал раньше. Он мне настолько понравился, что я до сих пор не могу от него отойти.

Alex-Mironovich: Как вы оцениваете уровень рок-музыки и рок-музыкантов в Украине? Есть ли у вас кумиры среди украинских музыкантов?

Никита Рубченко: К сожалению, пока нет. Пока я оцениваю ситуацию так, что у нас все достаточно примитивно. Не знаю, по какой причине так сложилось, но пока что уровень наших музыкантов оставляет желать лучшего.

Alex-Mironovich: Видел ваш последний клип Fury, но я так понимаю, он не последний в данной сессии? Когда планируется следующий? И в чем будет схожесть и отличие музыки и клипов в данной сессии? Спасибо!

Никита Рубченко: 25-26 января, если нас никто не подведет в производстве аудио, выйдет следующая часть. По музыке она, как мне кажется, будет весьма существенно отличаться. Первая часть — это, наверное, самая тяжелая композиция из всех, которые мы написали. А следующая часть — лайтовая, несет совсем другое настроение. Что касается видеоряда, то это будет тот же зал, та же локация, но в другом цветовом решении. Допускаю, что критики скажут, что тот же клип, но другая песня. Скажут так скажут… Но идея была именно в том, чтобы каждый месяц выходила новая композиция, и отсняли мы их несколько сразу, чтобы больше людей познакомить с нашим материалом.

Andrew Yashchuk: Скільки, за вашою оцінкою, є в Україні шанувальників рок-музики?

Никита Рубченко: Их огромное количество. Но есть явные фанаты рока, а есть другие, те, что любят рок, но не меломаны. Поразительно для меня то, что в стране появилось множество меломанов, которые любят покупать пластинки, гоняются за артистами, слушают абсолютно все концерты. Это классная тенденция, и за этим будущее.

Andrew Yashchuk: Я вважаю, що потрібен новий Гімн України — на вірш Сосюри "Любіть Україну". Ви згодні? Можете написати новий гімн на слова Сосюри?

Никита Рубченко: Думаю, попробовать можно, а там — как пойдет. В попытке ничего сложного нет. Но вот с точки зрения ответственности — создать гимн государства, это сложно.

Andrew Yashchuk: Можете заспівати рок-версію пісні "Червона рута"?

Никита Рубченко: Так мы это уже сделали. :) В День Вооруженных Сил Украины играли флешмоб в Харькове под Харьковским военным госпиталем. В ходе этого выступления мы исполнили с оркестром рок-версию "Червоної рути" вместе с хором. Думаю, на концерте повторим. Отлично получилось, по-моему.