"Рубль голову повесил": Шнуров высмеял падение российской валюты

Известный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о падении курса рубля, в котором высмеял валюту своей страны.

Соответствующее произведение появилось на его странице в Instagram.

В частности, в нем утверждается, что денежная единица РФ "голову повесила".

"Рубль падал, не стоял. Не спасали даже ласки. Рубль был преступно вял. Избежать хотел огласки, что он не мужик уже. Не игрив он и не весел...", — написал он.

Напомним, ранее Сергей Шнуров заявил, что Российская Федерация отказалась от движения в сторону Европы, выбрав обратное направление. Ознакомиться с его мнением можно здесь.