Влада Литовченко открыла в Яремче Фестиваль украинского кино

Влада Литовченко вместе с народными артистами Украины, а также звездами шоу-бизнеса провела Фестиваль украинского кино в Яремче.

В рождественские дни Влада Литовченко органнизовала культурное мероприятие вместе с народными артистками Украины — Ларисой Кадочниковой и Ольгой Сумской.

В этом году впервые на фестивале состоялся показ культовых украинских фильмов. Гости имели возможность посмотреть фильм Сергея Паражданова "Тени забытых предков", который в этом году отметил 50-летний юбилей. Его представила легенда украинского кино Лариса Кадочникова.

Фильм "Карпатское золото", снятый в 1991 году режиссером Виктором Живолюбом представила актриса Ольга Сумская, сыгравшая в картине одну из главных ролей. Инициатором и куратором кинопроекта выступила Влада Литовченко.

Также гости имели возможность увидеть фильмы "За двумя зайцами" Виктора Иванова, "Пропавшая грамота" Бориса Ивченко, "Белая птица с черной отметиной" Юрия Ильенко и "Каменная душа" Станислава Клименко. Почетными гостями фестиваля стали народная артистка Украины, исполнительница роли Маши в фильме "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова и народная артистка Украины Ольга Сумская.

Напомним, Влада Литовченко свое первое селфи сделала в Буковеле.