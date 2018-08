Названы самые популярные песни в украинских городах

Корпорация BBC и сервис Shazam запустили совместный проект Musical twin towns, который позволяет узнать о музыкальных предпочтениях 4900 городов мира.

Сервис показывает 10 самых популярных песен в определенном городе, а также ищет город-побратим – населенных пункт, музыкальные предпочтения жителей которого наиболее схожи с вашими, пишет ТСН.

Топ-10 песен, которые понравились жителям Киева:

Imany, Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

Sam Smith, Writing's On The Wall

The Hardkiss, Stones

Lana Del Rey, High By The Beach

Duke Dumont, Ocean Drive

The Avener & Kadebostany, Castle In The Snow

Jetta, I'd Love To Change The World (Matstubs Remix)

Calvin Harris & Disciples, How Deep Is Your Love

Adele, Hello

The Avener Feat. Ane Brun, To Let Myself Go

Топ-10 песенЛьвова:

The Hardkiss, Stones

Imany, Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

Adele, Hello

Sam Smith, Writing's On The Wall

Major Lazer Feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley, Powerful

The Avener Feat. Ane Brun, To Let Myself Go

Lana Del Rey, High By The Beach

The Weeknd, The Hills

Dan Balan, Funny Love

Duke Dumont, Ocean Drive

Топ-10 песенОдессы:

Imany, Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

Sam Smith, Writing's On The Wall

The Hardkiss, Stones

Adele, Hello

Calvin Harris & Disciples, How Deep Is Your Love

Alekseev, "Пьяное Солнце"

Duke Dumont, Ocean Drive

Royksopp, Here She Comes Again (DJ Antonio Radio Edit)

The Weeknd, The Hills

Major Lazer Feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley, Powerful

Топ-10 песенДонецка:

Imany, Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

Calvin Harris & Disciples, How Deep Is Your Love

Adam Lambert, Ghost Town

Jetta, I'd Love To Change The World (Matstubs Remix)

The Avener Feat. Ane Brun, To Let Myself Go

Kygo Feat. Parson James, Stole The Show

GorgonCity Feat. Katy Menditta, Imagination

Anna Naklab Feat. Alle Farben & YOUNOTUS, Supergirl

Артем Пивоваров, "Собирай меня"

Felix Jaehn Feat. Jasmine Thompson, Ain't Nobody (Loves Me Better)

Топ-10 песен Севастополя

Imany, Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

Iyeoka, Simply Falling (DJ Antonio Radio Edit Remix)

Sam Smith, Writing's On The Wall

Calvin Harris & Disciples, How Deep Is Your Love

Jetta, I'd Love To Change The World (Matstubs Remix)

Lost Frequencies Feat. Janieck Devy, Reality

Anna Naklab Feat. Alle Farben & YOUNOTUS, Supergirl

Артем Пивоваров, Собирай Меня

Stage Rockers, I'm Waiting

DNCE, Cake By The Ocean

Города-побратимы сервис ищет среди населенных пунктов, которые расположены на наибольшем расстоянии друг от друга. Так, музыкальными близнецами украинских городов, по версии Musical twin towns, стали отдаленные города России: побратимом Киева и Львова оказался Анадырь, Донецка — Нижневартовск, Запорожья — Петропавловск-Камчатский, Севастополя — Челябинск.