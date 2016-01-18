Оперная певица Ольга Чубарева не готова петь попсу, как Басков

Оперная певица Ольга Чубарева не готова петь попсу ради больших гонораров и раскрутки, как это делает Николай Басков.

Об этом народная артистка Украины, основатель проекта "Леди Опера", лауреат Международной премии им. Г. Сковороды Ольга Чубарева заявила на чате в "Главреде".

"Каждый артист выбирает свой творческий путь. Конечно, каждый из нас хочет популярности, славы, аншлаговых концертов, благосклонности зрителя и высоких гонораров. Так сложилось, что зарабатывать большие деньги легче, если петь попсу. К сожалению, это действительно так, и я знаю, кроме Николая Баскова, немало примеров, когда талантливые, с прекрасными голосами певцы переходили в этот жанр. Лично я попсу не пела. Хотела бы, чтобы классика в Украине была не менее востребованной среди слушателей и не менее прибыльной для артистов, чем попса", — рассказала певица.

Напомним, украинская оперная певица в десятке самых красивых в мире.