Кириленко хочет запретить выступ Алессандро Сафина в Украине за гастроли в Крыму

Итальянский певец Алессандро Сафина не сможет выступить на территории Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр министр культуры Украины Вячеслав Кириленко на своей страничке в Twitter.

Вице-премьер-министр министр культуры Украины Вячеслав Кириленко опубликовал на своей страничке сообщение, в котором утверждает, что концерты Алессандро Сафина будут отменены, если исполнитель выступит на территории аннексированного Россией Крыма.

"Safina 21-22 февраля выступает в оккупированном Крыму в нарушение украинских законов. Потом планирует пять концертов в других городах Украины, которые уже не состоятся. Ведь те, кто нарушают режим въезда-выезда из Крыма, автоматически попадают под санкции. Организаторы забыли предупредить певца", – написал Кириленко.

По словам Кириленко, для того, чтобы концерты все-таки состоялись, нужно просто отменить выступления в аннексированном Севастополе и Симферополе, а также дать пять больших концертов в других городах Украины.

Напомним, Кириленко пригрозил забрать лицензии у радиостанций без украинских песен.