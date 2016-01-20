Юрий Шевчук предсказал войну России с Украиной

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук еще в 2008 году предсказал войну между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью "Эху Москвы", пишет Апостроф.

"У меня душа болит, потому что мы с Украиной скоро войну начнем. То есть, ну как "мы" — наши политики. Потому что у нас все есть. Танки у нас есть, калаши (автоматы Калашникова - ред) есть. Правда, больше ничего нет, но ладно. Вот будем воевать", — сказал Шевчук.

Музыкант, который спел на украинском языке, также отметил, что уже 20 лет на постсоветском пространстве идут войны, упомянув конфликты в Карабахе, Фергане, Приднестровье, Чечне и Таджикистане.

Напомним, на концерте ДДТ в память о жертвах A321 зал встал на колени.