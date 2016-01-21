Киноакадемия представила номинантов на звание "Лучший фильм года"

В конце февраля пройдет церемония вручения премии "Оскар", номинантов на которую киноакадемия уже представила.

Однако, лучшие ленты-претенденты на заветную статуэтку стали известны только сейчас, пишет ТСН.

Восемь киноработ получили шанс на всемирное признание. Среди них: "Выживший" с ДиКаприо в главной роли, "Игра на понижение" с Брэдом Питтом, "Шпионский мост" с Томом Хэнксом, "Бруклин", "Безумный Макс" с Дэймоном, "Марсианин" с Харди, в "Комната", и лента "В центре внимания".

По прогнозам букмекеров, больше всего шансов на победу имеют фильмы "Выживший", как и его главный актер ДиКаприо и работа "Марсианин".

Напомним, Джордж Клуни также готов бойкотировать Оскар 2016.