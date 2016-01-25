Андрей Данилко и Руслана стали членами жюри нацотбора на Евровидение

Членами жюри национального отбора на "Евровидение-2016", вместе с Константином Меладзе, стали Руслана и Андрей Данилко.

С 6 февраля в прямом эфире, они приступают к отбору представителя от Украины на международном песенном конкурсе, пишет Viva.

"Я считаю выбор членов жюри не просто правильным, а единственно верным. За 12 лет участия Украины в конкурсе "Евровидение" Руслана и Андрей наиболее успешно выступили: Руслана с песней "Wild Dances" выиграла конкурс в 2004 году, а Андрей Данилко в образе Верки Сердючки и с песней "Dancing Лаша Тумбай" занял второе место в 2007 году. Кроме того, они не просто интересные музыканты, они – высокие профессионалы, представляющие два разных жанра, что тоже очень важно при оценивании участников Национального отбора", – говорит Константин Меладзе.

Стоит отметить, что на Национальном отборе "Евровидение-2016" Андрей Данилко впервые предстанет в образе самого себя – продюсера и композитора.

"Новость о том, что Национальный отбор в Украине будет проходить на таком уровне, для меня стала моментом позитива. Наконец-то у нас отбор представителя на "Евровидение" пройдет так, как он проходит в европейских странах. Я вижу, какая команда профессионалов работает над подготовкой и уверена: это будет самый настоящий национальный отбор. Мне есть с чем сравнить, ведь я была в жюри национальных отборов почти всех стран Европы. И я не просто "человек из музея", выигравший "Евровидение" более десяти лет назад, я музыкант в форме, я в материале и готова делиться своими знаниями и опытом с будущим победителем отбора. "Евровидение" давно вышло за рамки просто музыкального события – это конкурс, который объединяет людей", – комментирует певица Руслана.

Ранее сообщалось, что полуфиналы Национального отбора пройдут 6 и 13 февраля в 19:00, а финал – 21 февраля в 19:00 параллельно на телеканалах СТБ и UΛ:Перший. По итогам зрительского и судейского голосования во время прямых эфиров станет известно имя представителя от Украины.

Напомним, Константин Меладзе рассказал о фриках на кастинге "Евровидения".