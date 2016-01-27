Андрей Данилко советует петь на английском на "Евровидении"

Артист Андрей Данилко, занявший второе место на Евровидении в 2007 году, полагает, что у композиции с политическим подтекстом будет мало шансов на "Евровидении".

Об этом он завил в интервью ПЛ.

"Это развлекательный конкурс, и людям не нужны проблемы, с которыми артисты туда едут. Однозначно, не нужно воспринимать и подавать свое участие как миротворческую миссию — зрительских баллов это не добавит. Вспомните выступление наших "Гринджол"! Им просто поломали карьеру тем, что отправили на конкурс с актуальной песней", — заявил артист.

Данилко также считает, что петь лучше на английском. "Хотя, если хочется петь на родном языке, можно использовать всякие необычные словечки и интересные повороты. Например, мы на конкурсе кричали: "Украина — це кльово! Украина — це круто!" К нам потом после выступления многие подходили и спрашивали, что эти слова означают? Главное — не перемудрить с такими словами, — советует он и обещает, что судить конкурсантов будет не в образе Сердючки. — На мой взгляд, образ Сердючки сейчас не уместен на ТВ. Именно поэтому я не снимался в новогодних огоньках и не давал открытых концертов. Работаю на закрытых мероприятиях. Живу в Киеве, а не уехал в Германию, как ходят слухи".

Ранее сообщалось, что отбирать претендентов на участие в конкурсе, который пройдет в мае в Стокгольме, будут Андрей Данилко и Руслана Лыжичко. Первый отборочный полуфинал состоится 6 февраля, второй — 13-го, а финал — 21-го. Жюри Национального отборочного конкурса Евровидение возглавляет Константин Меладзе.

Напомним, стали известны даты выступления стран-участниц на европейском вокальном конкурсе "Евровидение 2016".