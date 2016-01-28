Сейчас у нас есть шанс показать Европе настоящую Украину — певица Руслана

Одна из членов жюри национального отбора "Евровидения-2016" Руслана Лыжичко поделилась воспоминаниями об участии в конкурсе и пожелала успехов участникам отбора.

Также певица акцентировала внимание на особом значении конкурса в сегодняшней ситуации в Украине.

"Каждый раз, когда вспоминается "Евровидение", меня переполняет много эмоций и воспоминаний, а также желание поделиться опытом, который мы пережили. Меня очень часто приглашали на свои национальные отборы почти все европейские страны, а некоторые и по несколько раз. Я выступала в разных ролях. В Бельгии я была в составе жюри. Наконец-то у меня появилась возможность сделать это в Украине", — поделилась Руслана.

Также певица в первую очередь обращается ко всем участникам отбора: "Мне очень хочется, чтобы вы, прежде всего, сконцентрировались на своей собственной оригинальности и максимально доверились своим ощущениям. Не надо думать типичными категориями и ориентироваться на принятые стандарты в шоу-бизнесе, схемы или радиоформат. Не надо акцентировать на том, что понравится европейцам, а что нет. Старайтесь максимально отдать то, ради чего вы в музыке и ради чего идете на этот батл. Я хочу, чтобы вы все были одной командой, чтобы было как можно меньше кулуарных споров и закулисных скандалов. Я хочу, чтобы вы поддерживали друг друга и учились друг у друга. Мне очень было приятно видеть всех открытыми и вдохновленными. Знайте, что побеждает только команда. Команда и те люди, с которыми вы готовы "порвать" Европу — это самое главное. Я уже сказала сегодня и повторю еще раз, что вы все можете рассчитывать на меня. Я готова быть с вами и отдать себя вам, чтобы вы в полной мере воспользовались мной".

Руслана призвала всех украинцев активно поддерживать участников: "Мне бы очень хотелось, чтобы активизировались все зрители, ведь сегодня участие Украины в "Евровидении" — это больше, чем просто участие в песенном конкурсе. Это площадка, которую необходимо использовать для того, чтобы объяснить, кто мы есть на самом деле, что такое настоящая Украина и какую она несет энергетику. Сейчас у нас есть шанс показать Европе настоящую Украину. Я бы очень хотела, чтобы вы были активны в голосовании и помогли нам, членам жюри, сделать правильный выбор", — заявила певица.

Напомним, полуфиналы Национального отбора на "Евровидение-2016" состоятся 6 и 13 февраля, а финал — 21 февраля.