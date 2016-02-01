Начался чат с главным режиссером Национальной оперы Украины Анатолием Соловьяненко

На сайте "Главред" начался чат с главным режиссером Национальной оперы Украины, народным артистом Украины Анатолием Соловьяненко.

В ходе чата Анатолий расскажет о предстоящей премьере оперы "Набукко" Дж. Верди, о звездах мировой оперной сцены, которые поют в спектаклях Национальной оперы Украины в рамках масштабнейшего проекта "Українські оперні зірки у світі", чем сейчас живет классическое искусство нашей страны, а также кого из мировых звезд ждать в ближайшее время.

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