Год без Скрябина: каким запомнился легендарный музыкант

Уже год Андрей Кузьменко смотрит на нас с фотографий и поет из записей на видеопленке. Легенда украинского рока Кузьма писал песни, на которых выросло целое поколение.

Он был по-настоящему народным артистом, говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

К своей славе лидер группы "Скрябин" всегда относился спокойно и с иронией. Однажды, в интервью ведущей Екатерине Осадчей, он признался, что пафос - это не его история. "Я не претендую на самолеты, яхты. Мне не нужны списки "Форбс", премии. Мне кайфово, я научился жить в том достатке, который я имею", — признался тогда Андрей. Простой в жизни, простой — на сцене. В своих песнях Кузьма не боялся открыто "стебаться" со "сливок общества". Само его присутствие превращало все в праздник. Артист любил посмеяться не только с других, но и с себя. Еще маленьким Кузьма мечтал стать водителем мусоровоза. По мнению артиста, это очень романтическое занятие. Но ни водителя, ни стоматолога, как хотела мама, из Кузьмы не получилось. Парень начал писать музыку. Но работа и музыка всегда были только на втором месте в жизни Кузьмы. Первое — принадлежало семье: любимым дочери Барбаре и жене Светлане.

Всегда в поисках приключений, неугомонный Кузьма и в путешествиях был очень оригинальным. Украинское лето уезжал зимовать на Северный полюс. Музыкант, путешественник, весельчак, мечтатель, человек с широкой душой — таким помнят Кузьму друзья. Таким знают его поклонники. Таким он останется навсегда в наших сердцах.

Напомним, группа "Антитела" представила кавер на знаменитую песню "Скрябина".