Анатолий Соловьяненко: Украина — страна, в которой любят и понимают балетное и оперное искусство

На сайте "Главред" состоялся чат с главным режиссером Национальной оперы Украины, народным артистом Украины Анатолием Соловьяненко. Общаясь с читателями, он рассказал о предстоящей премьере оперы "Набукко" Дж. Верди, о звездах оперной сцены, которые споют в новом спектакле, насколько дело отца — выдающегося оперного певца, Героя Украины Анатолия Борисовича Соловьяненко — определяющим фактором при выборе его собственного профессионального пути, какие культурные проекты имени отца он хотел бы создать, насколько требовательные театралы в Киеве, как изменилась активность посещения театров людьми за время войны и непростой экономической ситуации в стране, а также почему, по его мнению, поп-культуру следует отделить от искусства.

Представляем стенограмму чата с Анатолием Соловьяненко.

Vladislav Gladysh: Чи планується поновити якусь із вистав, які раніше йшли у театрі ("Любов до трьох апельсинів", "Паяци", "Князь Ігор", "Пікова дама")?

Анатолий Соловьяненко: Сейчас мы анализируем возможность возобновления оперы Джакомо Пуччини "Богема", которая была наиболее востребована зрителем из спектаклей, которые не идут у нас на протяжении нескольких последних сезонов. Но более важной для нас является работа над созданием новых постановок.

Tomas: Когда в репертуаре Национальной оперы была прошлая постановка "Набукко", и почему она "ушла" в свое время из репертуара театра?

Анатолий Соловьяненко: Опера "Набукко" не идет на нашей сцене уже более пяти лет. Предыдущая постановка была сделана на определенный состав исполнителей, благодаря которым она продержалась в репертуаре более 15 лет, и с уходом со сцены этих певцов вполне логично ушла и сама постановка.

Gallina: Критики называли "Набукко" драмой для хора. Так ли велико его значение в опере?

Анатолий Соловьяненко: С этим суждением стоит согласиться. Хор действительно играет огромную роль в исполнении этого произведения. И сейчас над этим много работает главный хормейстер театра Богдан Плиш. А оценку тому, что получится, дадут сами зрители.

Lenara27: Есть мнение, что театры ставят оперу "Набукко", отзываясь постановкой этой оперы на самые драматичные моменты в истории своей страны. Поэтому Вы выбрали "Набукко" именно сейчас?

Анатолий Соловьяненко: Что касается оперы "Набукко" — она была написана Джузеппе Ферди как гимн национально-освободительного движения. Известный хор Va Pensiero был длительное время гимном итальянских революционеров. Но я бы не хотел наше нынешнее обращение к этой опере связывать с политикой. В первую очередь то, что обратило наш взгляд к этой музыке, ее эстетическая ценность и замечательные мелодии, которые в нее заложил гениальный Верди.

Anjela: Будут ли петь в ней приглашенные звезды в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире"?

Анатолий Соловьяненко: В премьерном спектакле, который состоится 31 марта, уже согласовано участие Людмилы Монастырской, которая исполнит партию Абигайль. С этой партией Людмила уже на протяжении нескольких сезонов выступает на лучших оперных сценах мира. Ее партнерами были такие крупнейшие певцы, как Пласидо Доминго. В последующем, конечно, и в этот спектакль и в другие мы будем приглашать гастролеров-солистов, поскольку, как показала практика этого сезона, это интересно и публике, и нашему коллективу.

Larisa: Что необычного в этой постановке будет в сценографии, декорациях, костюмах? Какие задачи Вы ставите перед Марией Левитской?

Анатолий Соловьяненко: Вместе с Марией Сергеевной мы ищем такое образное решение спектакля, которое не станет усложнять восприятие действительно непростого сюжета, который раскрыт в этой оперной драматургии.

Tomas: "Набукко" считается одной из сложнейших для исполнения. (Мария Каллас, исполнившая ее на сцене Неаполитанского театра, считала, что партия героини оперы Абигайль стоила ей потери голоса). Кто из солисток нашего театра будет петь Абигайль?

Анатолий Соловьяненко: Действительно, партия Абигайль относится к наиболее сложным в мировом сопрановом оперном репертуаре. Именно поэтому и является настолько востребованной в мире в этой партии наша соотечественница Людмила Монастырская. Кроме Людмилы, эту партию также готовят Татьяна Анисимова и Оксана Крамарева, также в постановке примет участие наша солистка Виктория Ченская, которая уже исполняла эту партию, в том числе и под управлением выдающегося итальянского дирижера Риккардо Мути.

Kuzia: Киевская публика — избалованные, требовательные театралы, как вам кажется? Правда ли, что наши люде охотнее идут на гастролеров, чем на своих собственных артистов?

Анатолий Соловьяненко: Действительно, киевская публика требовательная и компетентная. Выступления гастролеров, безусловно, привлекают зрительский интерес, но интерес к нашим исполнителям при этом не падает.

Kuzia: Как нынешняя ситуация в стране и экономический кризис отражаются на готовности людей ходить в театры, да и вообще, как такое положение дел отражается на театральной жизни?

Анатолий Соловьяненко: В течение последнего года мы наблюдаем серьезное повышение интереса к нашим спектаклям. Я лично связываю это с тем, что люди настолько устали непростой и даже ужасной ситуации, что им хочется хотя бы на короткое время, на несколько часов, попасть в другой мир, в другое измерение, в мир чего-то светлого, прекрасного. И именно такую возможность им дает театр.

Lidia: По вашим наблюдениям, достойным ли образом в нашей стране оценена опера? Спрос (если можно так выразиться) украинцев на оперу — на должном уровне?

Анатолий Соловьяненко: На этот вопрос сложно ответить. Мне, как представителю этого искусства, естественно, хотелось бы всегда большего. Но я могу констатировать, что Украина — страна, в которой любят и понимают балетное и оперное искусство, и мы имеем своих постоянных зрителей, которым интересно то, что мы делаем, и я думаю, что свидетельством тому и количество вопросов, которые есть сегодня в этом чате.

Mykola: Что нужно сделать — политикам от культуры, деятелям искусств, обществу — чтобы украинцы полюбили оперу, как любят ее в Западной Европе?

Анатолий Соловьяненко: Я глубоко убежден, что воспитание и прививание вкуса начинается в семье. От политиков здесь можно ожидать улучшения благосостояния людей для того, чтобы оперное искусство, культура вообще становились предметом интереса людей. Когда человек голодный, ему не до искусства. Поэтому очень важно, в каких социально-экономических условиях находится общество. Ну, и конечно же. какие ценности закладываются ребенку дома и в последствии в школе.

Valentyna: Анатолію, ваш професійний шлях був наперед визначений справою батька, чи ви самі робили вибір, і чи були коливання, чим займатися в житті (якщо так, і якщо не секрет, розкажіть, між чим і чим обирали)?

Анатолий Соловьяненко: Действительно, мой жизненный путь был сформирован делом отца. Хотя после окончания школы я очень хотел поступать на режиссуру и мечтал попасть на курс к замечательному мастеру Ирине Александровне Молостовой, но она посоветовала мне приобрести жизненный опыт, получить какое-то гуманитарное образование, которое бы сформировало мое мировоззрение, более того, пережить в своей жизни спектр основных человеческих чувств и эмоций — любовь, расставание, смерть близкого, которые в последствии помогут мне попытаться пробудить те или иные эмоции в артистах, а через них — и в зрителях. Я поступил на юридический факультет Киевского национального университета, который с отличием закончил, а параллельно с четвертого курса поступил на театральную режиссуру к Валерию Пацунову, а после закончил еще и отделение музыкальной режиссуры Киевской консерватории у Владимира Бегмы.

Kuzia: Анатолий, известность отца, известность фамилии вам чаще в жизни мешала или помогала?

Анатолий Соловьяненко: В жизни бывало по-разному. Но я очень счастлив, что родился в замечательной семье, где всегда царили любовь, взаимопонимание, уважение и поддержка. И, безусловно, именно отец вложил в меня любовь к искусству, к музыке, к песне, к опере, которую я пронесу через всю жизнь.

Katt: Творческое наследие вашего отца, выдающегося тенора Анатолия Соловьяненко, навсегда вписано в историю мировой музыки. Нет ли у вас мысли создать фестиваль, а лучше даже конкурс имени своего отца?

Анатолий Соловьяненко: Я очень благодарен за этот вопрос. Потому что увековечивание памяти отца — это то, чем я много занимаюсь.

Что касается фестиваля или конкурса, то такие идеи я вынашиваю не первый год. Но для того, чтобы это было масштабным и действительно достойным имени Анатолия Борисовича Соловьяненко событием, этот проект должен быть масштабным не только творчески, но и потребует серьезного финансирования. По объективным причинам сегодня государство не сможет этого обеспечить, и я думаю, что к этой идее можно будет вернуться, когда у нас появится закон о спонсорстве и меценатстве, разговоры о котором уже идут много лет. Я неоднократно выступал с различными инициативами на этот счет, но, к сожалению, воз и ныне там. Но для почитателей творчества отца хочу сообщить о том, что за последние годы мною было собрано, оцифровано все его творческое наследие, которое доступно в Украине как в аудио, так и в видео формате, а также наш домашний фото- и видеоархив. И в сети YouTube создан канал Анатолий Соловьяненко, где все эти записи выложены, находятся в свободном доступе, чтобы люди могли наслаждаться прекрасным искусством Анатолия Борисовича. Пользуясь случаем, я туда всех приглашаю.

Lenara27: Кто из молодых подающих надежды вокалистов появился в Нацопере и, кого планируете привлекать (может студенты, может солисты других театров)?

Анатолий Соловьяненко: Надо сказать про Валентина Дытюка. Это — замечательный молодой тенор. Он уже является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов. Буквально прошлым летом закончил Киевскую консерваторию Будучи студентом последнего курса, был нами приглашен в стажерскую группу, а с начала этого сезона он солист, прошел по конкурсу. Это очень интересный и многообещающий исполнитель.

В последние годы я инициировал ситуацию, когда все солисты оперы принимаются на работу исключительно на конкурсной основе. Формируется комиссия из ведущих солистов, дирижеров, я имею только один голос. Все прослушивания проходят открыто, прозрачно. с видео фиксацией. Поэтому мы очень заинтересованы в новых талантливых исполнителях, но их отбор и зачисление на работу должно происходит исключительно на объективных творческих основаниях.

Vladislav Gladysh: 1.Чи будуть залучені до створення нових постановок іноземні митці? 2.Чи планується показ опери Россіні "Попелюшка"?

Анатолий Соловьяненко: 1. У нас длительное время была подобная практика сотрудничества с итальянскими режиссерами. Нам удавалось это делать благодаря нашему сотрудничеству с Итальянским институтом культуры в Киеве и Посольством Итальянской Республики в Украине, которые брали на себя серьезную организационную и материальную часть этих проектов. И если подобная инициатива с их стороны будет вновь, мы с удовольствием на нее откликнемся.

2. Опера "Золушка" как раз в таком сотрудничестве и была поставлена. К сожалению, как показала практика, балет "Золушка", который также есть у нас в репертуаре, пользуется намного большим спросом зрителя, поэтому в ближайшие сезоны мы будем показывать балет.

Galyna Kyriyenko: Чи правда, що в новому сезоні планується постановка опери Верді "Сила долі"? Взагалі, яких прем'єр варто нам чекати найближчим часом?

Анатолий Соловьяненко: Мы действительно присматривались к этому спектаклю, который очень масштабный, очень интересный и требует привлечения лучших творческих сил. Я на эту тему советовался и с Людмилой Монастырской, и мы пришли к выводу сейчас остановить свой выбор на опере того же композитора Джузеппе Верди "Набукко" в этом сезоне. Через год театр будет праздновать 150-летие, и, естественно, к этому событию мы будем готовить масштабный проект национального оперного репертуара. Это будет опера Николая Лысенко "Тарас Бульба". А в последующем мы вернемся к идее "Силы судьбы", и я хочу, чтобы этот замечательный спектакль звучал на нашей сцене. Также мы в конце этого или в начале следующего сезона поставим две одноактных итальянских комических оперы, абсолютно разноплановых по музыкальной стилистике: "Служанка-госпожа" Перголези и "Джанни Скикки" Пуччини. Для постановки первой я пригласил очень интересного молодого режиссера Тамару Трунову — ученицу Эдуарда Митницкого, работает много в Театре на Левом берегу, и это будет ее первая "проба пера" в опере и в музыкальном театре вообще, но, мне кажется, что Тамара относится к тем людям, которые умеют не только слушать, но и слышать музыку, поэтому я надеюсь, что это будет своего рода открытием.

Что касается "Джанни Скикки", то этот спектакль будет ставить у нас главный режиссер Одесского оперного театра Оксана Тараненко. Она сделала ряд интересных работ на оперной сцене. И я очень хочу, чтобы работа с нашим коллективом этих двух режиссеров раскрыла новые выразительные средства для нашей труппы.

Katt: Что в планах Нацоперы для подрастающего поколения?

Анатолий Соловьяненко: Будучи назначенным на должность главного режиссера театра в сентябре 2011 года, мое внимание как раз привлекло отсутствие в оперном сегменте постановок для подрастающего поколения. Поэтому за эти несколько сезонов я сделал два спектакля: первый для старших дошкольников и младших школьников — опера Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", вторая — уже для школьного возраста — "Наталка Полтавка" Николая Лысенко, произведение которое проходится в рамках курса украинской литературы. В обоих этих спектаклях я старался сделать их очень динамичными, яркими. В "Сказке о царе Салтане" использовал и мультипликацию, и проекционные эффекты для того, чтобы это было интересно детям, и чтобы воспринимали оперное искусство не как нечто архаичное, а как живое современное. Мне очень приятно, что эти спектакли пользуются большой популярностью у зрителя. А "Сказка" стала единственным за годы независимости оперным спектаклем, которые в течение первых трех месяцев показа отбил постановочный бюджет. Я очень благодарен замечательному художнику, сценографу Марии Левитской, с которой мы создавали этот спектакль. Ее костюмы и декорации — это само по себе произведение искусства.

Что касается "Наталки Полтавки", то впервые за последние 30 лет спектакль украинской оперной классики был приглашен на престижный европейский оперный фестиваль в Сааремаа в Эстонии, где летом 2014 года мы показали его с большим успехом, с английскими и эстонскими субтитрами.

Vasiliy1: Шантажировать солистов оперы неподписанием рабочего договора на последующий рабочий период при условии, что артист не выполнит требования (например, подписать нужный документ против другого работника или отказаться от своего желания) "режиссера", — это творческие взаимоотношения в труппе? Способствует ли это улучшению качества спектаклей?

Анатолий Соловьяненко: Я думаю, что сам вопрос сформулирован не совсем корректно. Но хочу сказать о том, что Верховным Советом Украины на прошлой неделе действительно принят закон о контрактной системе в учреждениях культуры, и на контрактах будут работать все творческие работники, в том числе и я. Это нормальная мировая практика. Еще раз хочу сказать, и театр, и я лично, как руководитель оперного направления, заинтересованы в хороших достойных талантливых исполнителях, а все принятия на работу или завершение сотрудничества, как я говорил выше, будут проходить на конкурсной основе, и все решения будут принимать коллегиально.

Marina Chernenko: 1. Какие шаги предпринимаются для выведения НОУ на точку безубыточности? 2. Когда все же в НОУ будет поставлена опера The Magic Flute (Mozart)?

Анатолий Соловьяненко: 1. Что касается точки безубыточности, то ни один оперный театр в мире не существует за счет доходов от продажи билетов. Основными источниками для существования больших оперно-балетных коллективов является либо государственная поддержка, либо спонсорская.

2. Что касается постановки оперы "Волшебная флейта", то мы неоднократно рассматривали эту идею. Но сложнейшей проблемой является то, на каком языке ее ставить. Так как мировая практика говорит о постановке опер на языке оригинала, в то же время основное действие этой оперы развивается именно в речитативах, и зритель должен очень четко понимать, о чем поют или говорят артисты. И табло с переводом здесь не обойтись, поскольку зритель постоянно привязан с табло, и в этом случае утратит связь со сценой.

Prokop: Планируете ли Вы расширение горизонтов проекта украинских мировых звезд за счет приглашения звезд оперы не только украинского происхождения?

Анатолий Соловьяненко: Да, планируем. И вот уже в феврале, буквально через две недели, в партии Радамеса в опере "Аида" и Поллиона в "Норме" у нас будет петь замечательный тенор, работающий на лучших европейских сценах Георг Ониани. Думаю, наши читатели легко смогут найти его выступления в сети YouTube и сформировать свое впечатление об этом певце.

Prokop: Как долго на сцене Национальной оперы будет существовать проект "Українські оперні зірки у світі"? И кого можно будет услышать в ближайшее время?

Анатолий Соловьяненко: Проект будет существовать столько, сколько он будет вызывать интерес зрителя. В феврале можно будет услышать Андрея Бондаренко в партии Белькоре в "Любовном напитке", а также Валерия Мургу, солиста Цюрихской оперы, в "Травиате" и "Кармен", в марте Ольга Микитенко выступит в "Травиате" и "Риголетто", вместе с ней в опере "Травиата" выступит замечательный украинский баритон Виталий Билый, успешно работающий на сценах "Метрополитан-Опера" и "Ла Скала". 31 марта, как я уже говорил, в премьере "Набукко" примет участие Людмила Монастырская. В начале апреля главную партию в опере "Кармен" у нас будет исполнять ведущая солистка Венской оперы Зоряна Кушплер. Также сейчас мы ведем переговоры об участии в апрельских спектаклях с Людмилой Монастырской и Ольгой Микитенко, а в мае рассчитываем на приезд Мариана Талабы из Вены и Павла Данилюка из Цюриха. Информация об их участии в наших спектаклях будет оперативно появляться на официальном сайте театра opera.com.ua.

Anatoliy: Всем известен пример Баскова, который, придя в поп-музыку, сильнее раскрутился, чем в его оперные времена. Почему так? и не было ли у вас мыслей обратиться к "попсе"?

Анатолий Соловьяненко: Более правильным названием для поп-культуры будет шоу-бизнес. Поэтому эту вещь нужно очень рационально отделить от искусства и вечных ценности. Искусство имеет ценность духовную, а шоу-бизнес — это одна из форм бизнеса, в которую вкладываются большие деньги с одной единственной целью — получение еще больших прибылей. Поэтому, конечно, термин "раскрутка" как раз относится к одному из этапа шоу-бизнесового проекта в то время, как оперное искусство не получает таких вливаний и инвестиций, потому как не способно дать такие материальные дивиденды. лично мне интересно то, чем я занимаюсь, и я не вижу себя в другом направлении. Потому что, в первую очередь, я должен получить моральное удовлетворение от того, что делаю, а в "попсе" я знаю, что его не получу.

Lidia: Многие солисты театра востребованы на мировых сценах. Приветствуете ли Вы такие "измены" и как выходите из ситуации, планируя афишу театра?

Анатолий Соловьяненко: Я не считаю это изменой и, безусловно, приветствую это, поскольку это, во-первых, прославляет украинскую оперно-вокальную школу, во-вторых, дает возможность этим исполнителям работать с другими дирижерами, режиссерами и в последствии привозить приобретенный опыт и новый творческий багаж на нашу сцену, что, в свою очередь, обогащает и наши постановки.

Фото Владислава Мусиенко