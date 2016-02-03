Скандальна российская группа Pussy Riot презентовала новое видео

Российская панк-рок-группа Pussy Riot опубликовала новый клип "Чайка".

Об этом сообщает gordonua.

В композиции, главным героем которой стал генпрокурор РФ Юрий Чайка, обличается коррупция в РФ, а также упоминается так называемая Новороссия. "Я люблю Россию, я патриот", — слова припева песни, которую исполняют от имени Чайки.

Pussy Riot формулируют свою программу как антипутинизм, борьба с правоохранительными органами, защита ЛГБТ-сообщества, децентрализация органов власти в России. Одним из их проектов является предложение перенести столицу РФ из Москвы в Восточную Сибирь.

Наиболее известной акцией Pussy Riot стал "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. После проведения акции были арестованы участницы группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Они были приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ура-патриотичный хит из России Машани о рубле и долларе шокировал Интернет.