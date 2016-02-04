Савик Шустер считает свою дочь красивой, но ноги у нее "как у футболиста"

Телеведущий рассказал, чем занимаются его дети.
Журналист и телеведущий Савик Шустер рассказал, чем занимаются его дети и на кого они похожи.
Информацией о личной жизни он поделился в откровенном интервью Дмитрию Гордону.
Журналист и телеведущий Савик Шустер в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что его сын Стефано (родился в 1987 году) недавно получил в Лондоне работу финансиста.
Дочь Шустера Сара, родившаяся в 1989 году, работает в области стиля — в организации Ferragamo во Флоренции.
По словам телеведущего, дети похожи на него.
"Ну, дочь, конечно, упрекает, что у нее ноги, как у меня, что менее привлекательной ее делает. Она очень красивая девочка, но ноги у нее футболиста", — рассказал Шустер.