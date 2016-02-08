В США картину с участием ДиКаприо назвали лучшим фильмом 2015 года

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я торжественная церемония вручения наград Гильдии режиссеров Америки.

Об сообщает Ivona, ссылаясь на сайт премии.

Гильдия режиссеров США вручила награду мексиканцу Алехандро Гонсалесу Иньярриту за кинокартину "Выживший".

На официальном сайте организации сообщается, что Иньярриту стал первым режиссером, который получил награду два раза подряд. В прошлом году его фильм "Бердмэн", который впоследствии был удостоен Оскара, назвали лучшей полнометражной работой. "Я чувствую, что мне чрезвычайно повезло. Прежде всего, я чрезвычайно благодар", – поделился впечатлениями режиссер.

Лучшим режиссером-дебютантом стал Александр Гарленд, снявший фильм "Из машины", а Мэтт Хейнеман получил престижную награду за лучший документальный фильм "Земля картелей".

Гильдия киноактеров США вручила награду Леонардо ДиКаприо за главную роль в ленте Выживший, назвав его лучшим актером года.

Напомним, Киноакадемия представила номинантов на звание "Лучший фильм года".