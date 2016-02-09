Фильм о Майдане номинирован на премию Golden Reel Awards

Фильм о Майдане под названием "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" стал номинантом премии Golden Reel Awards.

Об этом пишет Ivona, ссылаясь на официальный сайт кинопремии.

Фильм режиссера Евгения Афинеевского рассказывающий о событиях на Майдане в Киеве стал номинантом на премию Golden Reel Awards в категории Лучший монтаж звука в документальном кино.

Ранее сообщалось, что документальный фильм "Зима в огне" попал в пятерку претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Картина "Зима в огне" снята совместно США, Великобританией и Украиной. Работа режиссера Афинеевского рассказывает о восстании в Украине на киевском Майдане Независимости зимой 2013-2014 годов, вызванном насильственным разгоном мирной демонстрации отрядом милиции специального назначения "Беркут", что привело к свержению режима Януковича.

Имена победителей будут названы на торжественной церемонии, которая в 63-й раз состоится в Лос-Анджелесе (США) 27 февраля 2016 года.

Напомним, французский канал показал антиукраинский фильм о событиях на Майдане.