Остап Ступка сыграет в украинско-итальянском фильме

Съемки украинско-итальянского фильма "Изи" начнутся 10 февраля в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

Кинофильм "Изи" - это первая украинско-итальянская кинопродукция, которая создается при финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры Италии.

Бюджет проекта составляет 1,2 млн евро.

Съемки фильма будут проходить в Украине (в Киеве, Львове и Карпатах) и в Италии (Градо). Фильм будет сниматься на двух языках — украинском и итальянском.

Режиссером и сценаристом "Изи" является итальянский режиссер и сценарист Андреа Маньяни. Сценарий ленты "Изи" был создан при участии греческого сценариста и писателя Никоса Панайотопоулоса.

Оператор фильма — украинец Дмитрий Недря. Главные актеры фильма: итальянский актер Никола Ночелла, украинский актер Остап Ступка, а также итальянская актриса Барбара Буше.

Съемки фильма планируется завершить в конце апреля 2016 года в Италии. Премьера ленты состоится в 2017 году.

Как сообщается, кинолента "Изи" — это комедия, повествующая о приключениях депрессивного 40-летнего итальянца Исидоро — бывшего красавца и успешного пилота-автогонщика, который опустился на самое дно отчаяния и, будучи даже не в состоянии покончить с собой, вынужден подчиняться старшему брату — единственному, кто еще поддерживает в нем искру жизни. И теперь Изи выполняет его задачу — везет из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского работника.

Напомним, на экраны выходит фильм с Дашей Астафьевой.