Восьмая книга о Гарри Поттере выйдет после премьеры спектакля

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" выйдет 31 июля.

Это будет восьмая книга из серии о приключениях волшебника, сообщает JoInfo.ua, ссылаясь на ВВС.

Книга появится в продаже через день после премьеры спектакля в театре "Палас" в лондонском Вест-Энде.

Действие в пьесе разворачивается через 19 лет после событий книги "Гарри Поттер и Дары смерти". В это время господин Поттер работает в министерстве магии и воспитывает троих детей школьного возраста.

Впервые о пьесе объявили в декабре 2013 года, после того как писательница сообщила, что получила "немереное количество просьб о превращении истории о Гарри Поттере в театральную постановку".

Джаон Роулинг написала пьесу в соавторстве со сценаристом и лауреатом британской кинопремии Бафта Джеком Торном и Джоном Тиффани.

Гермиону Грейнджер в постановке сыграет 45-летняя актриса Нома Думезвени, Гарри Поттера — 36-летний актер Джейми Паркер, а Рона Уизли — 34-летний Пол Торнли.

Напомним, Warner Brothers опубликовала первый трейлер к спин-оффу "Гарри Поттера".