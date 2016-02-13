В Нидерландах снимут сериал об коррупционных связях ЕС и украинского олигарха

Голландская телевизионно-продюсерская компания Endemol планирует снять сериал, одним из лейтмотивов которого будут коррупционные связи чиновника Еврокомиссии и украинского олигарха.

Об этом пишет активист Александр Снидалов на своей странице в Facebook.

"Сценарий для него написал Leon de Winter, известный голландский колумнист из лагеря противников ассоциации, который недавно опубликовал разгромную статью в Telegraaf.nl, где подает Соглашение об ассоциации воплощением конспиративного плана по членству Украины в ЕС", — информирует Снидалов.

"В своем сценарии Леон умудрился построить сюжет в целом развлекательного сериала вокруг коррупционных связей Еврокомиссии и украинцев. События ленты будут разворачиваться вокруг истории голландки, которая, работая в международной нефтяной компании, познакомилась с украинским олигархом-миллиардером, изменила мужу с ним, родила от него ребенка, развелась с мужем, пошла на работу в Еврокомиссию. В процессе она успела провалить один из проектов компании из-за того, что украинский олигарх имел влияние на еврокомиссара, от которого зависела судьба проекта. Разоблачив это, голландка заставляет еврокомиссара уйти с должности и назначить ее своей преемницей. Голландка становится еврокомиссаром по расширению ЕС", — рассказал активист.

"Вскоре журналист, узнавший о связи голландки с украинским олигархом, умирает. Между украинским олигархом и голландкой-еврокомиссаром закручивается новая афера, в то время как они вместе работают нам тем, чтобы включить Украину в состав ЕС", — пишет он.

"Сценарий пересыпан традиционными приемами такого жанра, как-то внебрачные дети и авиакатастрофы, но все, что вам нужно о нем знать — это то, что коррупционный еврокомиссар голландского происхождения пытается помочь украинскому миллиардеру-олигарху добиться принятия Украины в ЕС", — подчеркивает Снидалов.

По его словам, распространять этот сериал планируется через кабельную сеть KPN, поэтому пилотные серии вполне могут появиться еще до апрельского референдума по ратификации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.

Напомним, Сенцов стал лауреатом Национальной премии имени Шевченко.