Собчак о "Единой России": Есть ли будущее у партии, которая пишет с ошибками название страны?

Журналист и телеведущая Ксения Собчак указала на ошибку в названии страны "Россия", которую партия "Единая Россия" допустила на титульной странице своей печатной продукции.

Об этом светская львица написала у себя на странице в Instagram и разместила фото обложки.

Телеведущая Ксения Собчак показала буклет партии "Единая Россия", на обложке которого название страны написано с ошибкой: "ХV съезд Всеросийской политической партии", вместо "ХV съезд Всероссийской политической партии".

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 12 2016 в 5:58 PST





"Есть ли будущее у партии, которая не может на своей же канцпродукции написать название страны без ошибки? Этот блокнот лежит теперь у меня дома как реликвия. Или реликт. Время покажет", – написала Собчак.

Напомним, Собчак потроллила речь Путина и предложила присоединить Сирию к Чеченской Республике.