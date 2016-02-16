Украинский фильм "Танк" получил приз на "Берлинале"

Украинский незавершенный фильм "Танк" режиссера Максима Ксенды получил приз на "Берлинале" в виде 10 000 евро.

Об этом сообщила пресс-атташе КМКФ "Молодость" Александра Дидык, пишет РБК.

"Подросток из неблагополучной семьи по прозвищу Малый находит немецкий танк времен Второй мировой войны. Порывшись вместе с дворовым товарищем в интернете, Малый понимает, что его находка стоит около миллиона долларов. Это шанс вырваться из богом забытого места. Малый пытается продать танк по частям", – рассказала о сюжете киноленты Александра Дидык.

Ранее этот фильм уже становился лауреатом конкурса полнометражных кинопроектов в питчинге 6-го Одесского МКФ, а также выиграл в питчинге идей на фестивале в немецком городе Коттбусе. Фильм в жанре драматического триллера выпустила команда Noosphere Films и продюсер Макс Сердюк.

Напомним, фильм о Майдане номинирован на премию Golden Reel Awards.