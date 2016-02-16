"Мирко Саблич" записал новую песню: На бэтээрах нах и с русским миром в чердаках

Украинская группа "Мирко Саблич" записала новую песню "Лaбyтeны Крымской Весны".

В этот раз коллектив записал версию нашумевшей композиции "Экспонат" группы Ленинград и выложил в сеть.

Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: "Правособственникам: эта пародия имеет лишь одну цель: привлечь внимание к вопросу (де-)оккупации Крыма. Среди нас есть крымчане и 2014 год лишил нас Родины. Мы не имеем ничего против вас лично". В песне высмеивается вторжение России в Украину, в частности, аннексия Крыма.

Подумал как-то Вова

Из Ново-Огарёво,

Что жизнь течёт хреново,

Умаялся мужик,

И стал кумекать Вова,

Что б замутить такого,

Чтоб Ново-Огарёво

Сменить на Геленджик.

На бэтээрах нах и с русским миром в чердаках,

Мочить бандеров нах благословил нас Патриарх,

За ДНР-у нах всех расхерачим в пух и прах,

СССР-ом нах зареет наш имперский флаг,

Вот так!

Напомним, "Мирко Саблич" записал новую песню – ответ украинцев на песню Пьехи о "гумконвоях".