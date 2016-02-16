"Мирко Саблич" записал новую песню: На бэтээрах нах и с русским миром в чердаках

В песне высмеивается вторжение России в Украину.
Украинская группа "Мирко Саблич" записала новую песню "Лaбyтeны Крымской Весны".
В этот раз коллектив записал версию нашумевшей композиции "Экспонат" группы Ленинград и выложил в сеть.
Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: "Правособственникам: эта пародия имеет лишь одну цель: привлечь внимание к вопросу (де-)оккупации Крыма. Среди нас есть крымчане и 2014 год лишил нас Родины. Мы не имеем ничего против вас лично". В песне высмеивается вторжение России в Украину, в частности, аннексия Крыма.
Подумал как-то Вова
Из Ново-Огарёво,
Что жизнь течёт хреново,
Умаялся мужик,
И стал кумекать Вова,
Что б замутить такого,
Чтоб Ново-Огарёво
Сменить на Геленджик.
На бэтээрах нах и с русским миром в чердаках,
Мочить бандеров нах благословил нас Патриарх,
За ДНР-у нах всех расхерачим в пух и прах,
СССР-ом нах зареет наш имперский флаг,
Вот так!
Напомним, "Мирко Саблич" записал новую песню – ответ украинцев на песню Пьехи о "гумконвоях".