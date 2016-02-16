The Hardkiss презентовали клип на песню для "Евровидения-2016"

Группа The Hardkiss представила видео на песню Helpless, с которой уже в это воскресенье (21 февраля) выступит в финале Национального отбора конкурса "Евровидение-2016".

Об этом сообщает СТБ.

"Helpless — экспериментальный и мелодичный трек с украинским припевом, — рассказывают участники группы. — Песня была написана несколько лет назад, но ждала своего времени и повода. Helpless — песня о рождении и возрождении, о поиске человеком истины, о слабости и силе духа, о любви. История о том, что каждый из нас, как и вся Украина в целом, сегодня находится в переходном состоянии, в состоянии возрождения".

Режиссером нового видео традиционно для группы The Hardkiss выступил креативный продюсер и гитарист группы Вал Бебко. Съемки проходили летом в Буковельских горах. На момент съемок фронтвумен группы Юлия Санина находилась на седьмом месяце беременности, что только подчеркнуло смысл истории. Вал отмечает, что Helpless — одна из самых атмосферных работ The Hardkiss.

Напомним, участника нацотбора на "Евровидение-2016" подозревают в поддержке сепаратистов.