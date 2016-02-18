Студент-скульптор хочет установить памятник Кузьме "Скрябину" в центре столицы

Студент-скульптор из Киева планирует сделать и установить памятник Андрею Кузьменко в центре столицы.

Об этом сообщает gazeta.ua.



22-летний Богдан Цюпа признался, что покойный музыкант был для него кумиром, а сразу после его смерти в феврале прошлого года он создал скульптуру из глины в его честь.

"Скульптура — это способ моего самовыражения. Я вырос на песнях Кузьмы. Его творчество мне очень близко. Сразу после его смерти, начал думать над его образом. Я четко для себя тогда решил. Увидел его и в начале лета закончил работу над своей скульптурой", — вспоминает парень. Будущий памятник на главной улице столицы Богдан планирует сделать "без пафоса", с акцентом на простой одежде Андрея.

"Его образ на то время я видел, как своего человека, как друга. Без пафоса. Без единой нотки какого-то превосходства. Поэтому решил его делать в обычной одежде, без пиджаков, без костюмов. Он даже как-то говорил, что он этого не любит. В одном из интервью он даже как-то бросал пиджак и говорил: "Как я это ненавижу". А еще он вспоминал как мама подарила ему костюм и говорил, что он видимо так и сгниет у него в шкафу", — рассказал скульптор.

Мама Андрея одобрила инициативу Богдана и даже дала ему несколько советов относительно памятника. "Вы знаете, я всегда отношусь к таким инициативам положительно. Понятное дело, потому что это мой ребенок. Одним словом, хотелось бы, чтобы была память о нем, но обязательно должно быть сходство, потому что в Луцке сделали непохожесть, там целая петиция уже той непохожести есть", — подчеркнула Ольга Кузьменко.

В частности, Ольга Михайловна предложила Богдану "посадить Андрея на фонтан, потому что это будет теплее" и добавить к композиции ангелочков. В отношении финансирования, Богдан Цюпа подчеркивает, что считает нужным не собирать средства на скульптуру, а получить на это государственные дотации.

Ранее сообщалось, что в Киеве улицу Котовского предлагают переименовать на Кузьмы "Скрябина".

Напомним, Бебешко назвал истинную причину отмены концерта памяти "Скрябина" в Киеве.