На конкурсе World Press Photo победил снимок беженцев

18 февраля были объявлены победители международного конкурса фотожурналистов World Press Photo.

Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Главную награду присуждают фотографу, сумевшему лучше всего отобразить важное событие или проблему прошедшего года. Лучшей фотографией года в этом году была признана работа австралийского фотографа Уоррена Ричардсона.

На фото изображены беженцы, пересекающие границу на пути из Сербии в Венгрию рядом с сербским городом Хоргош и венгерским городом Реске. Мужчина с ребенком вместе с большой группой пытались попасть на территорию Венгрии до того, как на границе поставят укреплённое ограждение. Кадр сделан ночью 28 августа 2015 года.

Фотограф рассказывает, что пять дней жил на границе бок о бок с беженцами и вместе с ними прятался от полиции. "Я с ног валился в тот момент, когда сделал этот кадр. Времени было около трех часов ночи, воспользоваться вспышкой было нельзя, так как повсюду полиция, они пытались поймать этих людей, и я не мог их выдать. Пришлось использовать лунный свет", — рассказывает фотограф.

Известно, что нынешний конкурс является 59-м по счету. Участие в нем принимало 5,775 фотографов со всего мира. Лучшие снимки эксперты выбирали из 82,951 фотографий.

Все фотоработы участников конкурса были распределены по восьми категориям: "Современные проблемы", "Повседневная жизнь", "Общие новости", "Длительные проекты", "Природа", "Люди", "Спорт" и "Спортивные новости".

Напомним, премию Screen Actors Guild Awards (награда гильдии киноактеров США) в номинации "Лучший актер" получил Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Выживший".